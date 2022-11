Grup Llobet s'expandeix a l'Anoia amb l'adquisició de Supermercats Sebastián

La firma de distribució alimentària bagencaha incorporat a la seva xarxa els establi­ments de la igualadinaen una ampliació cap a l'. Les tres noves botigues que el grup manresà incorpo­ra aquesta setmana teneni s'orientaran a la proximitat i a una conveniència de qualitat: supermercats per a una alimentació quotidiana de valor afegit, versàtil, equilibrada i saludable.L'adquisició, que ha suposat una, no només amplia la presència de Llo­bet a les comarques centrals de Catalunya, sinó que també aprofita les sinergies de Grup Llobet, des de la seva aposta pelsfins a l'elaboració pròpia, per mitjà d'empreses del grup, de productes frescos i plats cuinats amb ingredients i processos de qualitat.Amb les noves adquisicions, Grup Llobet arriba alsi suma una plantilla de 380 professionals. Més enllà de la xifra de negoci, el creixement en volum d’activitat permetrà reforçar la seva aposta per oferir sortida comercial a milers de productes de proximitat.De fet, Grup Llobet treballa amb més deubicats en un radi a menys de 100 quilòmetres de Manresa, i inverteix en aquests productors més de 9,5 milions d'euros anuals. Aquests productors tindran ara l’oportunitat de guanyar presència a tres establiments amb una forta activitat.En aquests moments, Grup Llobet ultima els preparatius de, el centenari de la creació de la primera botiga. Va ser una graneria al, i la va seguir el que es convertiria en el, encara avui en plena forma, al. Han passat quatre gene­racions, l'empresa ha crescut, però ha sabut mantenir el seu caràcter familiar.