Un nou edifici a l'esquena de l'Ajuntament de Manresa acollirà els arxius municipal i comarcal

Espai on es construirà el nou edifici arxivístic. Foto: AjM

L'espai que delimita el-a l'esquena de l'Ajuntament de Manresa- conformaran la nova seu de l', on també s'hi integrarà l'. La directora general de Patrimoni Cultural,, ha destacat que el nou edifici suposarà "un altre paradigma" i "un salt de pantalla del que són els arxius". "Un centre que incorporarà les", ha destacat. Més enllà d'un lloc on guardar documentació, la Generalitat vol que l'espai també sigui "generador" de cultura. A l'espera de la presentació dels projectes, la inversió superarà els 6 milions d'euros degut a la particularitat de l'espai, i les obres podrien començar el 2025.L'alcalde de Manresa,, ha destacat que l'elecció dels terrenys, propietat del consistori, és clau per empènyer cap a una "transformació" de la zona. "Podríem haver escollit altres terrenys en altres parts de la ciutat, més fàcils tècnicament a l'hora d'ubicar-hi un edifici, però volíem que l'arxiu fos, en plei en un", ha assenyalat. "A més, el nou edifici permetria l'ampliació de la plaça Major per la part de darrere de l'edifici consistorial amb un espai a la seva mateixa cota", ha elucubrat Aloy a l'espera que s'obri el període de presentació de projectes, que serà a principis de 2023.La directora general de Patrimoni Cultural, Sònia Hernández, ha destacat que la unió dels dos arxius en un mateix espai "millorarà la", tant la de caràcter administratiu com patrimonial, ja sigui pública com privada. També destaca que una part de l'arxiu comarcal se cedirà alSònia Hernández ha explicat que la construcció del nou edifici, en un espai de més de, permetrà ampliar els espais i les instal·lacions de manera que es garanteixi la conservació, la preservació i la difusió del patrimoni documental. Entre altres, l'espai es dotarà de sales de dipòsit de documents, sales de treball, una sala polivalent o sala de consulta i també d'equips tecnològics innovadors per tractar tot el fons.Actualment els arxius sumen un volum documental delineals, amb documentació que va del segle X fins al XXI, i el volum pel nou arxiu està previst en. "La possibilitat de creixement és molt gran", ha destacat Hernández.La directora general ha explicat que s'imagina l'espai com un lloc de "referència" per a la ciutat,i que farà ús de les tecnologies de la informació i l'aprenentatge en l'accés i difusió dels documents.La previsió amb la que treballen des de Patrimoni és que durant l'any 2023 s'iniciï la redacció deli també delque finançarà el Departament de Cultura. Els despatxos d'arquitectes que s'hi vulguin presentar hauran de passar per un. Com que la zona és sensible a la descoberta de, per avançar-se a aquestes troballes que paralitzarien les obres, el consistori ja ha contractat una campanya de prospeccions.