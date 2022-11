La UPC Manresa inicia les activitats de la Setmana de la Ciència

Programa de la Setmana de la Ciència a Manresa

Xerrada: L'aerodinàmica. Els secrets que amaga l'aire

Xerrada: Les enginyeries i la revolució 4.0

Taller: Itineraris de Geologia urbana

Caminada audioguiada: UPCamina: Georuta per Manresa

Exposició: Coneixes el bosc que t'envolta?

Presentació de l'exposició Coneixes el bosc que t'envolta?

Activitat d'orientació: Aventura d'orientació: pots equivocar-te però no et perdràs mai

A càrrec de Jordi Vives, professor de l'àrea d'automoció a la UPC Manresa.La xerrada té el propòsit de presentar de forma simple i amena els principals principis d'aerodinàmica, algunes curiositats i també algunes anècdotes en la història d'aquesta ciència. Al mateix temps també es veurà la seva aplicació especialment en l'automoció, parlarem del passat i del futur de l'aerodinàmica dels vehicles. En acabar la xerrada es podrà fer una visita al Laboratori d'Automoció per veure el funcionament d'un túnel de vent.Dia 16 de novembre de 10.00h a 11.30h, a la sala d'actes de la UPC Manresa. Places limitades.A càrrec de Rosa Giralt, professora de l'àrea TIC a la UPC Manresa.Sabem què fan els enginyers? Sabem què és la revolució 4.0? En aquesta xerrada resoldrem aquestes preguntes, explicant quina és la feina dels enginyers, sobretot la que està vinculada a la revolució 4.0, i veurem diversos exemples de sistemes, que han anat millorant gràcies a la intel·ligència que s'hi ha afegit, com la Indústria 4.0, les Smart Cities i altres.Dia 17 de novembre de 12.00h a 13.30h, a la sala d'actes de la UPC Manresa. Places limitades.A càrrec de David Parcerisa, professor de l'àrea de recursos minerals i el seu reciclatge a la UPC Manresa.L'activitat consisteix en un recorregut per les rodalies del punt de trobada (en funció de la disponibilitat l'activitat es pot fer pels voltants de l'EPSEM o bé al municipi on s'ubica en centre educatiu) i es fan diverses parades en punts d'interès, en què es fa una atenció especial als materials constructius d'origen geològic (georecursos) que s'han utilitzat en els edificis i monuments.Com a complement, un cop realitzat el recorregut es pot realitzar una activitat de cartografia digital dels punts d'interès mitjançant l'aplicació Instamaps, desenvolupada per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.Del dia 11 al 20 de novembre. El taller, que pot tenir una durada flexible entre 1 i 2 hores. Caldrà concertar dia i hora per mail a david.parcerisa@upc.edu . Es podrà fer a la UPC Manresa o a la localitat del centre educatiou. Places limitades.Creada per David Parcerisa, professor de l'àrea de recursos minerals i el seu reciclatge a la UPC Manresa.Ruta amb audioguia disponible a izi.travel (es pot descarregar App al mòbil ).Aquesta ruta circular connecta el campus universitari de Manresa amb la resta de la ciutat. La georuta ha estat inaugurada el 26 de setembre de 2021 per celebrar els 50 anys de la fundació de la Universitat Politècnica de Catalunya. El recorregut total és d'uns 10 km i té assenyalats punts d'interès amb informació sobre la geologia del pla de Bages, la història de la mineria de la potassa, les roques ornamentals de la ciutat i una obra d'enginyeria medieval com és la Séquia.La ruta es pot dividir en dos trajectes més curts, d'uns 6 km cadascun. Al nord, la Georuta Natural transcorre per la zona agrícola del Poal i el Puigberenguer. Al sud, la Georuta Urbana condueix el vianant des de la UPC Manresa cap al nucli històric de la ciutat visitant edificis emblemàtics i la vall del Cardener. Es pot consultar el recorregut d'aquestes dues alternatives activant la capa pertinent o bé accedint a l'enllaç des dels rètols.Les parts del recorregut que poden presentar dificultats per persones amb mobilitat reduïda tenen alternatives que es poden consultar a Instamaps.Creada per l'Exploratori dels Recursos de la Natura.Es tracta de conèixer el perquè de l'aroma i els colors del bosc, provocats pels arbres, plantes aromàtiques, bolets... Així mateix descobrir l'edat dels arbres i el que ens amaguen els líquens.L'Exposició consta de material per interactuar i identificar diferents tipus d'arbres i plantes aromàtiques, entendre la reacció de la fotosíntesi, avaluar l'edat dels arbres i observar els líquens. El material va acompanyat de diversos pòsters.Del dia 9 al 30 de novembre a la BCUM (Biblioteca del Campus Universitari de Manresa) de dilluns a divendres de 9.00h a 20.00h.A càrrec de Dolors Grau, professora d'enginyeria química a la UPC Manresa i directora de l'Exploratori dels Recursos de la Natura.Explicació oral del material que hi ha a l'Exposició i de com es relaciona tot el contingut. Després d'aquesta presentació, qui hi assisteixi, ja pot aprofitar per fer les activitats interactives i visitar l'Exposició.Dia 14 de novembre de 19.00h a 19.30h, a la BCUM (Biblioteca del Campus Universitari de Manresa). Places limitades.Organitzat per la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa i TechLab Manresa amb la col·laboració del Campus Universitari de Manresa i de l'Ajuntament de Manresa.Activitats per a la família o grup d'amics a gaudir mentre s'aprèn a moure's amb un mapa i es descobreix una altra visió de Manresa. Superar-se, riure i compartir el repte de trobar les balises per la ciutat i el seu rodal.Es comptarà amb les eines bàsiques per orientar-se i, a través de pistes conèixer projectes que contribueixen a la millora de la societat i l'entorn.Data: 19 de novembre de 10.00h a 12.00h, a la Fàbrica Nova. Participants per grup: Màxim 10 persones. Cal inscripció prèvia.