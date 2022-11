Tarima Festival: tres concerts «non-stop» i cervesa artesana per tancar la temporada 2022

Un projecte que s'ha anat transformant i que té corda per anys

La cooperativa cervesera Hoppit posarà una barra durant el Tarima Festival Foto: Hoppit

Acomiadar temporada revalidant complicitats amb Hoppit i NacióManresa

Tres músics d'alt voltatge

La lluçanenca Marc Pujol Foto: Arxiu personal

Quizz | Mar Pujol

* Quin és el consell que t'hauria agradat que et donessin quan vas començar amb la teva carrera musical?



- Que les coses es poden fer de moltes maneres. Que no em cregués mai que només es poden fer d'una forma, i menys d'aquella més estàndard o oficial.



* Una música i un músic amb qui t'agradaria col·laborar?



- Kris Tena i Vernat.



* Si haguessis de fer una versió d'una gran cançó seria...



- Alenar, de Maria del Mar Bonet.



* Un compositor o compositora amb qui t'emmirallis?



- Sandra Monfort.



* El lloc més especial on has fet un concert?



- A la Jazz Cava de Vic.



* L'indret que més t'inspira?



- Sant Climent de la Riba.



* La cançó (o banda sonora) de la teva infantesa?



- Què se n'ha fet d'aquelles flors? (Where have all the flowers gone?), tradicional anglesa.



* I la que has escoltat més cops?



- Fireflies, d'Owl City.



* La teva darrera descoberta musical...



- La Helen.



* L'últim concert al qual has assistit com a espectadora?



- The Bird Yellow + Kris Tena.



* Acaba la frase: La música ha/hauria de ser...



- ...un llenguatge més. Un llenguatge, potser, per trobar formes d'explicar aquest món (o aquest jo, o nosaltres) tan raro i, de vegades, tan bonic. Un llenguatge divers i variat: amb paraules, sense, amb sorolls, acompanyat, sol, carregat, estrident, sec, tendre...

Joina Canyet serà la segona artista que actuarà en el Tarima Festival Foto: Arxiu personal

Quizz | Joina

* Quin és el consell que t'hauria agradat que et donessin quan vas començar amb la teva carrera musical?



- Que no m'oblidi mai de gaudir-la, que fer música vol dir jugar. M'hagués agradat que

m'animessin des de més petita a crear i a atrevir-me cantant, tocant, inventant-me melodies i cançons sense normes, a banda d'interpretar música ja escrita.



* Una música i un músic amb qui t'agradaria col·laborar?



- M'inspira molt la Kate Tempest. També Jorge Drexler, que sempre ha sonat a casa i ha estat banda sonora des que era petita. Seria increïble, si passés.



* Si haguessis de fer una versió d'una gran cançó seria...



- N'hi ha tantes... Últimament estic escoltant molt la versió que Yebba fa de Paranoia purple amb el quartet de cordes. Mola massa; em faria cosa fer-ne una versió.



* Un compositor o compositora amb qui t'emmirallis?



- M'inspiren moltes artistes, sovint molt diferents a mi també. Kate Tempest, Mac Miller,

música clàssica, Ravel, Bach, Debussy, Valborg Aulin, artistes catalanes com la Clara Peya, Adala, Meritxell Neddermann...



* El lloc més especial on has fet un concert?



- Quan vaig començar a rapejar i cantar els meus temes tot era molt emocionant i recordo el primer concert que vaig fer a l'Ateneu popular del Rec amb les bases dels temes disparades i un micro... Per mi allò va ser molt fort. No sé si diria que és el lloc més especial, però aquella etapa d'inicis sí que ho va ser.



* L'indret que més t'inspira?



- La natura. I també marxar fora de la meva zona de confort.



* La cançó (o banda sonora) de la teva infantesa?



- La Oreja de Van Gogh.



* I la que has escoltat més cops?



- Segurament sigui alguna de La Oreja de Van Gogh, també.



* La teva darrera descoberta musical...



- Yebba.



* L'últim concert al qual has assistit com a espectadora?



- Aquest passat dissabte, a l'Heliogàbal, escoltant la Selma Bruna.



* Acaba la frase: La música ha/hauria de ser...



- ... imprescindible per tothom

El solsoní Eduard Gener posarà el punt i final a la temporada musical de Tarima Foto: Arxiu particular

Quizz | Eduard Gener

* Quin és el consell que t'hauria agradat que et donessin quan vas començar amb la teva carrera musical?



- Que acotés l'estil musical el màxim possible.



* Una música i un músic amb qui t'agradaria col·laborar?



- Tom Waits.



* Si haguessis de fer una versió d'una gran cançó seria...



- Border Song, de l'Elton John.



* Un compositor o compositora amb qui t'emmirallis?



- Paolo Conte.



* El lloc més especial on has fet un concert?



- Al Klub Stodoła de Varsòvia (Polònia).



* L'indret que més t'inspira?



- L'alt i el baix Cardener.



* La cançó (o banda sonora) de la teva infantesa?



- La flauta màgica de Mozart.



* I la que has escoltat més cops?



- Hallelujah I love her so, de Ray Charles.



* La teva darrera descoberta musical...



- Que m'hagi influït, el músic californià Nick Waterhouse.



* L'últim concert al qual has assistit com a espectadora?



- Narcís Perich i la seva banda a l'Sputnik de Solsona. Bon compositor, en Narcís!



* Acaba la frase: La música ha/hauria de ser...



- ...més cara.

Entrades

Aquest dissabte,, el cicleacomiadarà la seva quarta edició amb unde tres concerts que tindrà lloc al teatre d'. Després de cinc anys programant (però també impulsant) propostes d'singulars i -més o menys- emergents, ara, els seus organitzadors (l'equip de la consultoria cultural), han decidit fer un pas més i muntar una festa amb diversos artistes convidats que serveixi de clausura de la; una temporada que, seguint amb la tònica de l'any passat, ha estat marcada per la campanyaImpulsada pels Carlins, Fem soroll per fer teatre va néixer per aconseguir recollir fons per costejar l'que es va instal·lar ara fa un any i mig a ladel carrer Sabateria amb l'objectiu d'oferira les propostes artístiques que s'hi duguessin a terme. Pel que fa a Tarima, part dels diners de lesdels concerts que durant el 2021 i aquest 2022 ha promogut, han anat a parar a la campanya en qüestió, que de moment ja ha aconseguit reunir 4.000 euros.Tarima va néixer durant laamb la pretensió d'esdevenir un circuit cultural que fes d'a artistes joves de la comarca i voltants amb projectes acabats de sortir del forn. Al començament, l'escenari en el qual programaven les propostes (que buscaven un formati amb poc aforament de públic) era el ja desaparegut, un emplaçament que va quedar desbancat, el mes de març del 2019, pel, on s'hi va celebrar el Tarima Ex Novo , un subprojecte de Tarima que, en format concurs, va aconseguir queoferissin un concert amb només un mes d'assajos.Després d'un segon round interromput per la pandèmia al bar d'Els Carlins, ara fa dos anys que els concerts deque caracteritzaven Tarima s'han convertit en actuacions de més gran format i amb, principalment perquè l'espai on es duen a terme és a dins del teatre del carrer Sabateria, amb escenari i pati de butaques. "Aquesta transformació que ha anat vivint el projecte ens encanta, perquè vol dir que", manifestade Cultura del Bé Comú, que assegura que a Tarima encara li queda. El que és unés si seguirà tenint el mateix disseny que aquests últims anys o transmutarà cap a un altre espai i una altra forma."La relació que tenim ambés boníssima", comenta Orriols: "des que vam celebrar el Tarima Ex Novo que s'ha convertit en un estret col·laborador del projecte, igual que el diari, que n'és el mitjà oficial". En aquest darrer cas, "ens uneix lai la reivindicació del Centre Històric de la ciutat com un espai amb", acota.Pel que fa a la cervesera ( fundada a Manresa el mes de juny del 2018 ), "és unacom nosaltres, i això fa que els valors que ens mouen estiguin molt alineats: la visió que tenim de l'és la mateixa, i és quelcom que valorem molt positivament, igual que el fet que intentin, sempre, apostar per un", reflexiona. En aquest sentit, durant el festival d'aquest dissabte, Hoppit instal·larà una, que connecta directament amb el teatre d'Els Carlins: "la gent, entre actuació i actuació, podrà", diu el de Cultura del Bé Comú.Mar Pujol, Joina i Eduard Gener. Aquests són els noms que protagonitzaran el Tarima Festival, que arrencarà a les sis de la tarda i s'allargarà fins, aproximadament, quarts de deu del vespre. Tresde tres artistes molt ben posicionats dintre del. En el cas de(Prats de Lluçanès, 1999), en menys d'un any ha aconseguit elpel projecte, i eldel Regió7 "per la seva prometedora carrera", assenyalaven des del diari. Ella serà qui inaugurarà la festa d'aquest dissabte presentant el seu primer EP,, que fa tres setmanes que va sortir a la llum i que consta deque ha anat forjant els darrers anys prenent com a referència projectes tan propers com Faneka, Marala o Maria Arnal o Sílvia Pérez Cruz.L'eclècticaCanyet (Biure d'Empordà, 1996) aterrarà a la capital del Bages amb les cançons de la seva segona incursió discogràfica,, un treball dividit en tres episodis, cadascun dels quals parla d'un concepte diferent i es vincula a un moment temporal (present, passat i futur). Després de(2018), un primer disc de mirada crítica, feminista i reivindicativa que va fer-la mereixedora deldel 2019, la cantautora torna als escenaris amb Òrbita 9.18, en què deixa palesa la necessitat dei de buscar "la pròpia casa".Pel que fa a la meteòrica carrera d'(Solsona, 1985), no només és autor de cinc elapés, sinó que tots ells han estat produïts sota el seu propi segell,, amb una personalitat única al país:mesclada amb ritmes negres, swing, lletres i històries cuidades. L'últim disc que ha tret,(2022) és, en paraules del mateix Gener, "un homenatge al músic comarcal, fet de petits mestratges, amb aquell so brut però que rugeix endimoniat, lluny del conservatori". Per defensar Swing de comarques a Els Carlins, l'artista comptarà amb l'acompanyament de(cor, auta i orgue);(baix i cors), i, (bateria).Les entrades pel Tarima Festival ja estani es poden comprar a través d' aquest enllaç . Com és habitual, l'organització ofereix un: l'entrada òptima, de, i la mínima, a un preu de. Tant l'una com l'altra són úniques i vàlides pels tres concerts que, recordem, començaran a les sis de la tarda.