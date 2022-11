Francesc Comas resseguirà la petjada de Sant Ignasi a Manresa en una conferència

Dins de les activitats paral·leles de l'exposició Sant Ignasi a Manresa, 22 mirades artístiques , laacollirà el proper dijous una conferència que tindrà com a objectiu resseguir la petjada d'en la Manresa dels nostres dies.Sota el títol La petjada de sant Ignasi en la Manresa d'avui, l'historiador manresàoferirà una conferència que analitzarà que n'ha quedat del pas d'aquest personatge a la Manresa actual. El tema no serà tant tractar dels grans espais ignasians monumentals com la coveta, la Cova o el Rapte sinó donar a conèixer altres espais patrimonials materials o immaterials que ens recorden el personatge dins la ciutat. Des de topònims a escultures, creus de terme, edificis, festes o objectes des d'una perspectiva de la història quotidiana.L'acte tindrà lloc el dijous 17 de novembre, a les 7 de la tarda, a l'auditori contigu a la sala on s'exposen les obres realitzades per 22a l'entorn dels episodis que aquest Sant va protagonitzar a la capital del Bages ara fa 500 anys. Una mostra, impulsada per l'Ajuntament de Manresa i pel col·lectiu, que podrà visitar-se de dimecres a dissabte, de 17.30 a 20.30h, fins al proper 3 de desembre,a la Casa Lluvià (C/ Arquitecte Oms, 5). L'accés a l'exposició i a les activitats que s'hi realitzen és gratuïta i oberta a tothom.Francecs Comas Closas (Manresa 1952).. Ha estat professor de Primària, Secundària i Universitat. Des de fa molts anys es va dedicar a la didàctica de les Ciències Socials i a la divulgació de la geografia i història de Manresa, el Bages i Catalunya. Ha realitzar nombroses visites, itineraris, cursos de divulgació històrica i ha publicat un gran nombre de llibres sobre Manresa, entitats i institucions. Des de 2006 pública setmanalment una pàgina d’Història del Bages a Regió7. És el president del Centre d'Estudis del Bages.