El Convent de Santa Clara acull una exposició sobre la tasca amb els refugiats d'Ucraïna

L'ha inaugurat al, al carrer Nou de Santa Clara, 62, de, l'exposició 3.000KM i una porta oberta, una mostra que documenta els detalls de l'organització i el trasllat a l'Estat de, elcreat entre ambdós països arran de la guerra. L'exposició ha estat dissenyada per 120 caracteres, un estudi de disseny gràfic i comunicació, especialitzat en l'àmbit cultural.L'acte d'inauguració que s'ha celebrat avui al vespre, ha comptat amb l'assistència, entre altres persones, de, president de l'Associació de Voluntaris de CaixaBank,, director territorial Catalunya de CaixaBank, i voluntaris de CaixaBank que han col·laborat amb aquest projectes humanitari. Durant l'esdeveniment també hi han participat alguns dels refugiats ucraïnesos que han pogut traslladar-se a l'Estat gràcies a la iniciativa de l'Associació de Voluntaris en col·laboració les diverses entitats.Durant la presentació, s'ha projectat un documental amb imatges gravades durant els combois, en el qual es mostren alguns dels moments més emotius i intensos. Després, s'ha fet una visita guiada per les 200 fotografies de la periodista i fotògrafa documental, que donen testimoni dels trasllats, la situació dels refugiats a la seva arribada a la, el lliurament de les ambulàncies medicalitzades, el reconeixement del Govern ucraïnès a l'ajuda prestada i el moment de l'acollida dels voluntaris a la seva arribada a l'Estat. Així mateix, l'exposició inclou testimonis en vídeo de les persones protagonistes de la iniciativa.L', ubicada a la nau del Convent de Santa Clara i de lliure accés per al públic, es podrà visitar des d'aquest dimarts dia 15 de novembre fins al 10 de desembre, de dilluns a dissabte, de 9 a 14h i de 16 a 20h, i els diumenges de 9 a 12h i de 16 a 20h.3.000KM i una porta oberta mostra la tasca solidària impulsada pels Voluntaris de CaixaBank, que ha suposat la implicació de més de, incloent metges, traductors, conductors d'ambulàncies i personal de suport. Tots ells van participar des del mes de març en l'organització i la gestió de 8 combois, la qual cosa va suposar recórrer un total 50.000 quilòmetres mitjançant 10 autobusos i 3 avions charter. A més, gràcies a l'impuls d'una campanya especial (la campanya 30x15), es van aconseguir donacions per proveir Ucraïna de, gairebé 200.000 medicaments i 20 cadires de rodes per a l'atenció de ferits sobre el terreny i persones vulnerables.En conjunt, aquesta exposició documenta la major acció coordinada d'ajuda a persones refugiades d'Ucraïna, amb el major desplegament fins ara de mitjans humans i materials, que, ha permès gestionar i oferir una via de sortida i reubicació a persones afectades pel conflicte. Dels 550 refugiats traslladats i acollits a l'Estat, la majoria han estat dones i nens, però tambéque havien hagut d'interrompre els seus tractaments,, i refugiats civils en situació de vulnerabilitat.