Elia Tortolero es presenta com a alcaldable per transformar Sant Joan «en un poble bonic i net»

Eldeva presentar dissabte acom a candidata a l'alcaldia del municipi per a les. La benvinguda a l'acte va córrer a càrrec de la primera secretària de la JSC,, qui va ressaltar que el PSC és "el passat del poble, el present i el futur", el partit que "ha fet créixer els equipaments municipals i l'única garantia per tornar a situar el municipi bagenc d'entre els millors de la comarca en matèria de prestació de serveis". Marcuello va destacar de Tortolero la seva valentia i les seves habilitats com a líder, “una persona que aconsegueix el que es proposa”.Ja en el transcurs de l'acte, que va ser moderat per l'exalcalde de Manresa i exconseller de la Generalitat,, les alcaldessesvan destacar "la capacitat de treball" de Tortolero i el seu projecte per al municipi.Tortolero va repassar la seva trajectòria al capdavant de les regidories d'Educació; Igualtat; Cooperació i Ciutadania, i Participació i Barris de l'Ajuntament de Sant Joan, i va manifestar la necessitat de transformar Sant Joan "en un", de destinar més inversions en la millora dels equipaments i partides socials i d'enfortir el teixit industrial del municipi.Al final de l'acte es va retransmetre un missatge d'audio de la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana,, que finalment no va ser present a l'acte, on mostrava el seu suport a Tortolero i demanava disculpes per la seva absència, causada per problemes d'agenda de darrera hora.