El Catalunya Central de rugby millora, però el totpoderós Barça/INEF és molt superior (72-0)

Laté un líder indiscutible: el, i la derrota del femení deld'aquest diumenge al camp blaugrana s'ha de posar en context, o si només es mira el marcador, 76-0, es podria caure en la injustícia de no valorar prou l'fet per les jugadores del Bages i Osona. El Catalunya Central s'enfrontava a un equip que podria estar disputant la, amb unes jugadores rocoses i amb una velocitat punta envejable, qualitats conreades en moltes sessions setmanals d'entrenament gairebéDavant d'aquest superequip, i a la seva, les osonencmanresanes van començar el partit massa cohibides, massa responsabilitzades de la dificultat manifesta. Amb tot, les coses potser haurien pogut ser diferents si haguessin pogut aprofitar algunaque van tenir, i que no va creuar la línia per centímetres. Potser la història no hauria canviat molt, però sí que hauria millorat l'ànim de les jugadores.De fet, les locals no van aconseguir el seu primerfins al minut 7, tot i que des d'aquest moment fins al descans, les barcelonines van anar sumant un assaig darrere l'altre i les transformacions gairebé sense pausa fins al 52-0.El Catalunya Central de la segona part, en canvi, va ser bastant millor. Més agosarat, va poderi deixar-los en només 24 en aquest període. Les noies van ser més atrevides en atac i més consistents en defensa i van cometre menys errades en les jugades de passada. Per acabar-ho d'adobar, cal posar en valor que en els darrers 10 minuts de joc el Catalunya Central va tenir les locals molt atrafegades, centrades aque va estar a punt d'arribar en fins a tres possibles assaigs consecutius que es van quedar a tocar de mans. No en va arribar cap perquè a la defensa local va semblar que els hipunts encaixats, i perquè algunatampoc no va contribuir a que poguessin sumar.La propera jornada, les jugadores de la Catalunya Central rebran el. serà el 26 de nvoembre.Pel Catalunya CentralSilveira, Pallarès, Aramburu, Elié, Martínez, Bertran, González, Ventura, Arranz, Esturi, Molina, Jordà, Sort, Ramos i Guirado. També van jugar Cuenca, Albarellos, Yuste, Pujolar, Pujolassos, Iyayota i Dos Ramos. Àrbitre: Eduardo Gil Oscoz.