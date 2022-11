Fruiters, pollancres, pins i xiprers tancaran l'esquena de la Capella del Rapte a la plaça Sant Ignasi

Quatre cercles, quatre ambients del camí

Aspecte de la disposició antiga de l'arbrat a la plaça que s'ha descartat. Foto: Batlle i Roig, arquitectes

El nou espai de ladeque s'està acabant d'urbanitzar davant de la que serà la nova entrada delmantindrà els quatre espais que simbolitzen les quatre etapes del, tal i com estava previst en el projecte inicial, però es disposaran en semi-cercres al lateral est i la part posterior de la, en comptes de les franges que hi havia dibuixades inicialment. D'aquesta manera, també, l'accés al Museu del Barroc serà més visible a l'eliminar les franges arbrades que tenia just al davant.Inicialment, el projecte contemplava quatre franges que prenien com a referència els paisatges principals del camí que l'any 1522 va emprendre Ignasi des de la vall de Loiola fins a Manresa:, l'. Aquestes quatre franges es diferenciaven, substancialment per quatre tipus de vegetació:i els, a banda d'altres elements arbustius.L'ordenació del nou espai donarà continuïtat a la plaça existent a l'entorn de la Capella del Rapte fins arribar a la, aconseguint un aspecte unitari i coherent amb la plaça existent. El nou espai públic estarài disposarà de recorreguts perfectament accessibles, petites zones d'estada i amb una forta presència de vegetació.L'ordenació pren com a referència els criteris establerts a la plaça ja executada i perllonga el llenguatge deper tal de generar un nou sistema de recorreguts que garanteixen la relació de la plaça amb la via Sant Ignasi a l'entorn de la Capella del Rapte i resolen la seva topografia.En la proposta final i que ja encara la recta final, les quatre franges s'han substituït peren forma de cercle, o de semi-cercle tallat per l'espai de la Capella del Rapte, que ajuden a cobrir el seu espai posterior i lateral est.El primer d'aquests paisatges, Loiola, és l'inici del camí, i l'àmbit d'origen de Sant Ignasi de Loiola al País Basc. El tret principal d'aquest paisatge és la seva vessant productiva,. D'altra banda, cal recordar els exercicis espirituals que el Sant realitzava mitjançant el. És per això que s'hi plantaran arbres fruiters i espècies arbustives pròpies de la zona deEn segon terme, el paisatge més característic i que durantacompanya el camí, és el paisatge fluvial del riu Ebre. La plantació de pollancres i espècies de semblança riberenca recordaran aquest paisatge.En tercer paisatge és Montserrat, el cim i la sevaes representarà mitjançant la plantació de pins i arbustives del lloc com eli elEn darrer terme, la ciutat de Manresa és el final del camí. Una cercle de xiprers al darrere de la Capella del Rapte donaran la benvinguda a la ciutat juntament amb brolles depròpies de la zona del Bages.