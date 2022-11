La llar d'infants l'Espurna celebrarà el seu 40è aniversari amb una festa oberta a la plaça Catalunya

El 17 de novembre de l'any 1982 s'inaugurava, al número 1-2 de la, la llar d'infants, laper a infantsque la Direcció General de Serveis Territorials de la Generalitat de Catalunya va crear a la capital del Bages. Amb motiu d'aquesta efemèride, l'equip docent i directiu del centre -juntament amb l'(AFA)-, han organitzat, per aquest, una matinal lúdica i festiva oberta a tota la ciutadania. Tindrà lloc a just davant de l'que presideix la plaça Catalunya. I és que en el transcurs de la celebració s'oferiranpensats per aEl primer, que engegarà a les, anirà a càrrec del, que farà les delícies dels amants de l'i la. El segon començarà a lesi estarà protagonitzat per, un duet dede cançons d'ara i de sempre.Durant la festa -que és previst que finalitzi a les 13:00- l'AFA de l'Espurna oferiràamb menjar i begudes perper poder costejar les activitats que durant el curs ofereixen a les famílies.