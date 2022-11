El dret a la protecció de la infància, eix central del Dia Internacional dels Drets dels Infants a Manresa

Programació de la 12a Setmana dels Drets dels Infants

Dilluns 14 de novembre

Interpretació contra l'abús

Pluja de drets

Dimarts 15 de novembre

Què hi veus al mirall?

Dimecres 16 de novembre

Castanya va, castanya ve!

Jocs cooperatius

Dijous 17 de novembre

Com ens protegim?

El paraigua del Tinet

Divendres 18 de novembre

Acte institucional

El paraigua dels nostres drets

Si un dia... Ballem pels drets dels infants

Dissabte 19 de novembre

Jocs, tallers i berenar

Safari

Dilluns 21 de novembre

Paraigua protector

Vermell o per què el bullying no és cap broma

Dimecres 23 de novembre

Artistes contra el Bullying

Dijous 24 de novembre

Teatre de les emocions

Els meus primers contes

Divendres 25 de novembre

El paraigua de les injustícies

Representació teatral sobre el bullying

Exposició dret a paraigua

A les 16.45 h, 17.45 h, 18.45 h i 19.45 h a local de l'aula de Reforç de l'AV Font dels Capellans (Octogonal 13, baixos)Representació teatral i reflexió per a infants a partir de 1r de primària fins a 4t d'ESO.Acvtivitat gratuïtaOrganitza: Aula de Reforç de l'AV Font dels CapellansDe 17 h a 19 h a Biblioteca Veïnal de la Carretera Santpedor (Ctra, de Santpedor,188).Creació d'un muralGratuïtOrganitza: Biblioteca Veïnal Carretera Santpedor.De 18 h a 19 h a Ludoteca Infantil de l'AV Font dels Capellans (Octogonal 14, local 75 baixos)Dinàmica de reflexió a partir de 7 anysActivitat gratuïtaOrganitza: Casal Infantil de l'AV Font dels Capellans.A les 18 h a la Biblioteca Ateneu les Bases.Contes de tardor per a infants a partir de 3 anys a càrrec de Rosa Fité.Activitat gratuïtaOrganitza: Biblioteca Ateneu les BasesDe 18 a 19 h a la plaça del Milcentenari.Públic familiarActivitat gratuïtatOrganitza: Centre Obert Casal-Ot i Ludoteca Ludugurus (Creu Roja Manresa)De 17 h a 18 h al Local de Biblioteca Veïnal de la Font dels Capellans (Octogonal 13, local 50)Dinàmica de reflexió per a infants a partir de 7 anysActivitat gratuïtaOrganitza: Biblioteca i Punt Òmnia de l'AV Font dels CapellansA les 17.30 h a la Plana de l'OmLectura d'un conte a càrrec de Manel JustíciaActivitat gratuïtaOrganitza: Ajuntament de Manresa.A les 10.15 h al Saló de Sessions de l'Ajuntament de ManresaA càrrec de l'alumnat de 4t de primària de l'Escola Muntanya del Drac i de l'Escola la FlamaL'acte serà retransmès pel canal de Youtube de l'Ajuntament de Manresa Organitza: Ajuntament de ManresaDe 17 h a 18 h a la Biblioteca Veïnal de Cal Gravat (plaça de Cal Gravat, 2)Taller amb els infants de la biblioteca, grup tancatOrganitza: Biblioteca Veïnal Cal GravatA les 17.30 h a la placeta de la MelA càrrec d'Ai, Carai! per a públic familiarActivitat gratuïtaOrganitza: Ludoteca Ludugurus i Creu Roja de ManresaDe 16 h a 19 h a Associació El Nord de la Dona (carrer d'Oleguer Miró, 36)Preu socis 5 euros, no socis 7 eurosOrganitza: Associació el Nord de la DonaA les 17.30 h al Teatre Conservatori.Titelles i actors a càrrec de CIA. De comediants la BaldufaPreu: 6 euros socis i 8 euros no socis.Organitza: Imagina'tDe 17 h a 19 h a la Biblioteca Veïnal Balconada (passeig Sant Jordi)Dinàmica participativaActivitat pels usuaris inscrits a la bibliotecaOrganitza: Biblioteca Veïnal BalconadaDe 17.30 h a 18.30 h a la Biblioteca Veïnal Valldaura (Carrer d'Ausiàs March, 8)Lectura del conte per part dels infantsActivitat gratuïtaOrganitza: Biblioteca Veïnal Valldaura.De 17.15 h a 19.15 h a la Biblioteca Veïnal Cots, carrer Sant Joan, 34.Taller artístic per a públic familiarActivitat gratuïtaOrganitza: Biblioteca Veïnal Cots.De 17 h a 19 h a la Biblioteca Veïnal Plaça Catalunya. Centre Cívic Selves i CarnerTaller de teatreCal inscripció prèvia.Organitza: Biblioteca Veïnal Plaça CatalunyaA les 18 h a la Biblioteca del Casino (Passeig de Pere III, 29)Contes i històries per a infants d'1 a 3 anys, a càrrec de Rosa FitéActivitat gratuïtaCal inscriure's abans en aquest enllaç Organitza: Biblioteca del CasinoDe 17 h a 19 h a la Biblioteca Veïnal del Xup (Escola Muntanya del Drac)Taller manualitat per a públic familiarActivitat gratuïtaOrganitza: Biblioteca Veïnal XupDe 18 h a 19 h a la Biblioteca Veïnal de la Sagrada Família (Carrer Penedès, s/n)Representació teatral per part dels infants de la biblioteca per a infants entre 6 i 11 anys.Activitat gratuïtaOrganitza: Biblioteca Veïnal Sagrada FamíliaDel 18 al 2 de desembre a la Biblioteca de l'Ateneu les Bases i del 3 al 16 de desembre a la Biblioteca del CasinoExposició del treball fet per l'alumnat de 4t de primària de les escoles de ManresaOrganitza. Ajuntament de Manresa