Un miler de persones participen en la segona edició del Kapla al Museu

Elva acollir al llarg del cap de setmana l'esdeveniment deen què van acudir prop de mil persones entre infants, joves i adults per aprendre jugant mitjançant actes de cooperació, solidaritat i creativitat gràcies a les 25.000que es van utilitzar per dur a terme les edificacions. Aquest nombre d'assistents suposa un increment del 35% de persones respecte de les dades del 2021, per la qual cosa es tracta delde l'esdeveniment.L'equip de dinamitzadors va ser format per un total de vint persones comptant els voluntaris i les voluntàries del, d'. També cal destacar la implicació dels alumnes del Cicle Formatiu dede l', els quals van dur a terme un taller amb les formadores delQuant als actes del cap de setmana, elsper realitzar els actes programats van acollir molt bona rebuda i afluència per part dels assistents. A la zona de joc lliure, petits i grans van poder expressar la seva creativitat guiant-se per les seves habilitats i desafiant la gravetat. De la mateixa manera, els participants van contribuir, cadascú amb les seves aportacions, a construir el projecte de ciutat amb tots els seus equipaments i infraestructures.També va tenir molt bona rebuda l'espai de reptes i figures i la zona de joc simbòlic en què es va combinar la tècnica del Kapla amb altres jocs i materials. Finalment, els més petits van gaudir de la projecció d'uns vídeos amb formacions espectaculars per professionals de Kapla internacionals en què recreaven construccions icòniques com la, l'parisenc i elromà.Malgrat tot, l'activitat preferida dels participants va ser la. En aquest punt de l'esdeveniment, els infants i els adults van cooperar per construir i aixecar una estructura de quatre metres de diàmetre i un metre d'alçada, a partir de llistons de fusta que s'ajusten entre ells.El preu de l'entrada va ser d'1 euro i la meitat de la recaptació anirà destinada als projectes de laorientats a la millora de l'atenció a infants i joves.Igualment, al llarg de tota la setmana, els tècnics del CAE van dur a terme sessions formatives per donar a conèixer elcom a un recurs lúdic i educatiu a alumnes de diferents estudis de l'àmbit educatiu i socioeducatiu de Manresa: animació sociocultural, educació infantil, entre altres.Kapla al Museu és una activitat organitzada pel CAE i laque compta amb la col·laboració de la, de la Fundació Althaia i del cicle formatiu d'Animació Sociocultural i Turística de l'institut Guillem Catà. És una de les activitats incloses en elque organitza el CAE i que disposa del suport de l'Ajuntament de Manresa i el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya. A més a més, enguany també ha entrat a formar part de la programació d'activitats de lade Manresa.