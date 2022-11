Manresa ha interposat enguany 177 denúncies a amos de gossos per incomplir la normativa

Fins a 9.000 euros de sanció per dur gossos perillosos sense lligar i sense morrió

Un centenar de denúncies per no tenir els permisos en regla

Divuit denúncies per abandonament o maltractament dels gossos

La Policia Local de Manresa i la Unitat de Sanitat de l'han obert en el que portem d'aquest 2022 un total de 177contraper incomplir diversos aspectes de les ordenances municipals, cosa que significa 17 denúncies mensuals de mitjana. Les dades corresponen al període comprès entre l'1 de gener i el 9 de novembre de 2022.Del total d'expedients, 99 són per, i 60 més per portar els animals per la via pública, la meitat dels quals eren gossos de. La resta de denúncies (18) són principalment pero per posar en risc la seva salut.Un 35% dels expedients (és a dir, 62) s'han adreçat específicament a propietaris depotencialment perillosos, de races com Pit Bull, American Staffoshire i Rottweiler.D'aquests 62, un total de 28 casos han estat interposats per la Policia Local contra amos que portaven gossos d'aquesta tipologia per la via pública deslligats i sense morrió (19 casos), sense morrió (8 casos) o sense lligar (1 cas). El primer supòsit (deslligats i sense morrió) està tipificat per lescom a infracció greu i comporta sancions de 3.100 a 9.000 euros, mentre que els altres dos supòsits han estat tipificats com a infraccions lleus, amb sancions d'entre 300 i 2.400 euros.Els altres 34 expedients contra amos de gossos potencialment perillosos han estat oberts per lade l'Ajuntament de Manresa. D'aquests, 30 han estat perquè els propietaris dels animals no disposaven de laobligatòria per tenir gossos d'aquestes característiques o per haver-los transmès a altres persones que tampoc no tenien llicència. Aquest tipus d'infracció es pot sancionar entre els 2.400 i els 15.000 euros.D'altra banda, el 65% de les denúncies interposades (és a dir, 115 del total) corresponen a propietaris d'amos de gossos no considerats perillosos. D'aquestes 115, un total de 38 han estat obertes per la Policia Local, 32 de les quals per a amos que portaven els seus gossos deslligats al carrer i en altres espais com. Al seu torn, 69 de les denúncies corresponen a la Unitat de Sanitat, per expedients interposats contra amos que no tenien al dia la documentació de l'animal, com ara la identificació electrònica, l'assegurança o al registre al cens municipals.D'aquesta manera, sumant el total de denúncies per no disposar dels permisos i documents necessaris (tant gossos perillosos com no perillosos), al xifra puja a 99, és a dir, pràcticament un centenar.Per últim, 18 de les 177 denúncies (un 10% del total) s'han posat contra propietaris de gossos per abandonament dels animals, per no haver pres cap mesura per evitar la seva fugida o per posar en, com ara tenir-los tancats al cotxe sense ventilació. També hi ha dos casos de denúncies per les molèsties que causaven al veïnat els