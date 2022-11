Sant Fruitós apropa l'òpera a la ciutadania amb una sortida per gaudir amb «Il trittico» de Puccini

El divendres 9 de desembre, l'ha organitzat una sortida alde Barcelona per gaudir de l'òpera Il trittico de Puccini, on actua la mezzosoprano santfruitosencaen els papers de la Frugola, la germana zeladora i la Ciesca.Aquesta òpera és la fusió en un sol acte que va ferde tres òperes independents: un thriller del Sena (Il tabarro), el patiment, la mort i la glorificació d'una mare-monja a qui han pres el fill (Suor Angelica) i una sàtira que parla amb humor d'un testament i la suplantació del difunt per canviar-lo (Gianni Schicchi). En lloc d'intentar i no aconseguir retratar el món sencer en una llarga òpera, similar a una novel·la èpica, dóna importància a, units en una peça de música, que busca transmetre amb intensitat cada matís d'emoció humana: des de la implacable fredor del cor a la passió ardent, passant per l'avarícia, la picardia o la paròdia.La sortida des de Sant Fruitós de Bages serà a les 5 de la tarda des de lai s'arribarà en autobús a Barcelona per gaudir de l'òpera que comença a les 7 de la tarda i té una durada de 3 hores i 15 minuts.Elper assistir-hi, que inclou el trajecte en autobús d'anada i tornada i l'entrada a platea, és de 95 euros per persona.Lesa reservar la seva plaça poden fer-ho fins al 22 de novembre a l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament (c/ Padró) mitjançant pagament amb targeta de crèdit. Les places són limitades.