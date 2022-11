Es completen els treballs de millora dels Camins Escolars de les escoles Puigberenguer i Sant Ignasi

Els Camins Escolars, un projecte de ciutat

L'ha finalitzat diversos treballs per a la millora de la seguretat viària delscap a les escoles Puigberenguer i Sant Ignasi. Els treballs al Camí Escolar de l's'han fet aquest cap de setmana passat als carrers Núria, Cadí, Canigó i Pirineu, i els treballs a l'itinerari de l'han tingut lloc als carrers Mestre Albagés, Rusiñol i avinguda Tudela.De forma global, les actuacions tenen la finalitat de millorar la seguretat dels desplaçaments a peu cap a les escoles, millorant la visibilitat i la seguretat delsi de les cruïlles, amb la creació de nous passos de vianants o repintat de passos de vianants existents, la instal·lació de novesi instal·lació de, entre altres accions.En concret, al recorregut escolar cap a l'Escola Puigberenguer, s'ha senyalitzat horitzontalment (pintura) dos nous passos de vianants a la cruïlla del carrer Núria, a la cruïlla amb el carrer Canigó; s'ha repintat la senyalització horitzontal dels passos de vianants existents als carrers Núria, Cadí, Canigó i Pirineu, i s'haal carrer Núria enfront de la porta de l'escola (eliminant les places d'estacionament actuals), amb senyalització horitzontal (mantell amb pintura verda amb pictogrames) i s'instal·laran pilons de protecció.Al recorregut de l'Escola Sant Ignasi, s'ha repintat la senyalització horitzontal dels passos de vianants existents als carrers Mestre Albagés, Rusiñol i avinguda Tudela; s'ha ampliat l'espai de vianants al carrer Mestre Albagés enfront de la porta de l'escola amb senyalització horitzontal () i s'han instal·lat pilons de protecció. L'actuació s'ha completat amb el reforç de senyalització horitzontal (mantell amb pintura vermella) dels pas de vianants existent a l'avinguda Tudela amb el carrer Rusiñol.L'Ajuntament de Manresa, a través de les regidories de Mobilitat i Ensenyament, ha treballat els darrers anys amb l'objectiu que els Camins Escolars siguin un projecte de ciutat per la formació i l'educació en valors des de l'autonomia, la solidaritat i la bona convivència. El Camí Escolar és també un itinerari que facilita que els infants. Ha de ser reconegut per aquells que l'utilitzen però també per la resta de ciutadans que en fan ús. L'objectiu principal és actuar sobre l'entorn de les ciutats per fomentar l'activitat física de la població i l'autonomia personal dels infants i disminuir l'ús del vehicle privat i la contaminació associada, afavorint una mobilitat sostenible.Enguany, Manresa ha engegat un curs més l'activitat de Camins escolars, un projecte educatiu, transversal, participatiu i de transformació de l'espai públic i els hàbits de mobilitat que va en la línia de la proposició que es va aprovar al ple de l'Ajuntament de Manresa del 22 setembre passat, impulsada perde les escoles Ítaca, Puigberenguer i Les Bases, i amb el suport de 27 centres escolars, associacions de mares i pares i entitats de la ciutat.En la proposició, els grups municipals es van comprometre a fer campanyes de sensibilització per fomentar els entorns saludables i sostenibles; promocionar l'ús de la bicicleta, la mobilitat a peu, eli el civisme; vigilar i fer complir la normativa viària a l'entrada i sortida dels estudiants; crear espais per aparcar bicicletes i patinets a dins dels centres; revegetar els patis escolars amb arbrat i plantes que proporcionin ombra; pacificar el trànsit als entorns dels centres, reforçar els itineraris de vianants o implementar un pla específic que fomenti la mobilitat als centres escolars en bus urbà amb monitoratge subvencionat, aprofitant la xarxa urbana d'autobusos existent.