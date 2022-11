L'exposició «Controles?» de la Diputació arriba a Sant Vicenç de Castellet

L'exposició itinerant de laControles? es pot visitar presencialment i virtualment des del passat divendres i fins al 7 de desembre a la(c/ de Creixell, 6) deAdolescents, joves, famílies i professionals dels Serveis Socials de Sant Vicenç de Castellet podran realitzara aquesta exposició, amb el suport de tècnics professionals i d'eines informàtiques que els facilitaran metodologies participatives amb l'objectiu principal de rebre informació sobre els riscos de les drogues i com prevenir-ne el consum.Controles? és una exposició que ofereix la Diputació de Barcelona als municipis, amb la finalitat de facilitar informació, sensibilitzar a la població i evitar o retardar l'edat d'inici del, així com treballar els factors de protecció per prevenir el consum i promoure bons hàbits i actituds responsables i saludables. La mostra també fomenta el bon ús de les(TIC), especialment entre el jovent, un repte clau en el context que estem vivint.Mitjançant la interacció i les noves tecnologies, adolescents, joves i famílies podran visitar tres espais diferenciats, els quals proposen una reflexió crítica i constructiva entorn alguns dels elements relacionats amb les drogues. De forma complementària s'ofereixen també als instituts, centres escolars o professionals dels Serveis Socials, visites guiades dinamitzades, que permetran treballar aquesta realitat de forma més completa i a fons.