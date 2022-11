El cicle per a Majors 65 anys tornarà dimecres al Kursaal amb el cabaret de la Cia. Divinas

La sala gran delacollirà aquest dimecres, 16 de novembre a les 6 de la tarda, l'espectacle Moonlight serenade de la companyia, un espectacle en format deque evoca les serenates nocturnes de les màgiques nits d'estiu.La música és el plat fort d'aquesta. Una selecció de cançons que han acompanyat a Divinas al llarg de la seva carrera. Un tastet dels seus anteriors espectacles, combinat amb una nova remesa de temes vinculats a la lluna i amb la incorporació de fragments de hits de la segona meitat de segle XX, en un format íntim i proper.L'espectacle, dirigit per, està interpretat per, amb l'acompanyament musical de(clarinet, saxo, washboard, ukelele i ondes) i Federico Mazzanti (piano, teclats i glockenspiel).Lesper veure Divinas tenen un preu de 6 euros per a majors de 65 (12 euros amb el carnet del Galliner i menors de 30 anys, i 15 euros entrada normal) i es poden comprar a les taquilles del Kursaal i per internet