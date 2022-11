Northern Cellos i alumnes de violoncel de l'Escola de Música de Sant Joan omplen Cal Gallifa

El quartet de violoncels elèctrics amb bateriai alumnes de l'de l'han aplegat més de 300 persones de públic aquest dissabte al primerde la temporada que s'ha celebrat a l'Els joves violoncel·listes de l'escola iniciaven el concert en solitari amb un tema de The greatest Showman, A million dreams, i després compartien escenari amb Northern Cellos interpretant el tema d'El Fantasma de l’òpera, All of me i Perfect i un Medley de Hard Rock.Temes dehan fet alçar de la cadira als assistents i han omplert Cal Gallifa de música rock amb els violoncels elèctrics dels músics de l'Empordà. Els aplaudiments han fet que Northern Cellos hagin fet un bis dedicant un Medley al Rock Català.Abans del concert, el grup de l'Empordà havia impartit unaals alumnes de l'Aula de Violoncel de l'Escola de Música de Sant Joan de Vilatorrada.