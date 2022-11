La setena edició del Vinya Cross solidari arriba als mil participants

La setena edició delsolidari ha superat totes les expectatives i, aquest diumenge al matí, més de mil persones s'aplegaven al pati del castell de l'. Després de set anys, l'organització ha assolit el repte que es va marcar en el seu inici: arribar alsen una jornada solidària. A més, aproximadament el 50% dels participants eren dones. El recorregut, l'entorn i el bon ambient fan que any rere any la cursa augmenti en corredors i popularitat esgotant tots els dorsals abans de la cursa.A 2/4 de 10 del matí es donava el tret de sortida a la cursa de 20km. Les curses de 5 i 10km, les més populars, sortien una hora més tard, i també tots els que volien col·laborar amb la causa tenien l'opció de fer la de 5km caminant. A l'arribada, com cada any, als corredors els esperava unaper als guanyadors dels tres circuits.En la categoria general de 20km, el guanyador ha estatamb un temps d'1h27', seguit per Alex Badia amb 1h36' i Òscar Suarez ha arribat en tercera posició amb un temps de 1h37'. En la categoria femenina el podi ha estat per aamb un temps de 1h49', seguida per Liliana Cunha amb 1h56' i Berta Moreno amb 2h4'.En la categoria general de 10km el podi masculí ha estat peramb 34'45", seguit per Josep Segura, amb 38'51" i Adrià Creixell amb 40'06" en tercera posició. Les guanyadores femenines han estatamb 41'57", Adriana Modrego amb 47'28" i en tercera posició, Amanda Sanz amb 47'46".Finalment, amb la categoria més popular però no menys competitiva, la primera posició ha estat peramb 16'59", seguit per Jaume Godall amb 17'48" i Xavier Lopez amb 18'05" en tercera posició. En la categoria femenina, la primera posició ha estat peramb 17'03", seguida per Susana Rodriguez amb 18' 38" i Sandra Martinez amb 19'17" en tercera posició.La direcció tècnica de la cursa ha estat un any més de Bravo Running i l'equip de l'Oller del Mas, que han preparat tota la organització i logística juntament amb 40 voluntaris de laTots els ingressos de les inscripcions aniran íntegrament destinats al projecte social de la Fundació del Convent de Santa Clara. En total s'han recaptat 13.410 euros que enguany es destinaran al projecte de