El CN Manresa guanya a Sant Adrià i es manté com a líder i únic equip invicte (11-12)

Fitxa tècnica

- CN Manresa: V Iulian, G Fernàndez 1, M Puerta 2, R Fargas, R Serra 1, O Muns, L Mayol 1, A Leon 1. X Pelegrín 2, A Noguera 3, A Estany, I Rey 1, A Fernàndez.



- CW Sant Adrià: A Ariño, L Lucero, A Medialdea 2, E Sánchez, DR Espinoza, G Domingo 6, A Maroto, E Ferrer 1, A Gregori, M Cercavins 1, B Carbó, V Multitierno 1, D Somma.



- Arbitratge a càrrec de Y Ruiz i A Carrasco.



- Parcials: 2-4, 4-4, 1-1, 4-3.



- Resultats i classificació - CN Manresa: V Iulian, G Fernàndez 1, M Puerta 2, R Fargas, R Serra 1, O Muns, L Mayol 1, A Leon 1. X Pelegrín 2, A Noguera 3, A Estany, I Rey 1, A Fernàndez.- CW Sant Adrià: A Ariño, L Lucero, A Medialdea 2, E Sánchez, DR Espinoza, G Domingo 6, A Maroto, E Ferrer 1, A Gregori, M Cercavins 1, B Carbó, V Multitierno 1, D Somma.- Arbitratge a càrrec de Y Ruiz i A Carrasco.- Parcials: 2-4, 4-4, 1-1, 4-3.

Els'ha apuntat un un difícil triomf a domicili en el seu desplaçament a, 11 a 12. Els bagencs, que ja dominaven 0-2 als dos minuts de joc, amb gols de, en transformar una pena màxima, i de, s'han mantingut amb fermesa per davant en el marcador, i han arribat al final del primer quart amb avantatge 2-4, gols manresans deEl segon període ha estat molt golejador, amb un intercanvi de gols que mostrava la incertesa del resultat final. Els locals han arribat a empatar en dues ocasions, a quatre i a cinc gols, per tornar a marxar els manresans, 5-8, i arribar a l'equador del partit 6-8. Els gols del CN Manresa en aquest període han estat obra de Noguera,Després del canvi de camp, s'ha produït un empat parcial a un gol, que permetia mantenir l'avantatge de dos gols per als del cor de Catalunya, 7-9. El gol dels forasters en aquest quart anotat perEl darrer període ha estat de bogeria, amb gols i nervis fins a la seva fi. Després del 7-10, anotat per Noguera, els amfitrions han empatat a 10 gols i semblava que s'encaraven a aconseguir el triomf. Després d'un temps mort del tècnic del CN Manresa, Pelegrín posava de nou per davant els manresans, i poc després eraqui tornava els dos gols d'avantatge. Els santadrianencs no s'han rendit i a manca de 35 segons anotaven el 11-12.Nervis, protestes, expulsions amb canvi i final del partit amb triomf important del CN Manresa que els permet mantenir-se com a líders i únic equip invicte de la categoria.