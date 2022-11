Històric subcampionat de l'Avinent Manresa a l'Estatal de cros sub18

L'atletisme masculí ha aconseguit aquest diumenge un èxit sense precedents de l'en l'apartat de cros. Sis nois han situat a l'atletisme manresà al capdamunt de l', proclamant-se subcampions d'EspanyaL'equip ha estat capitanejat per l'atleta berguedà, que ha ocupat la 6a posició amb un temps de 16'27''. El segon millor de l'equip ha estat del gironíque ha entrat al lloc 30 amb 17'00''. En una brillant tercera posició dins l'equip, ha estatamb 17'16'' a la 44a posició., que arrossegava uns greus problemes físics durant els darrers catorze dies, ha quedat 61è amb un temps de 17'32''. Cinquena posició de l'equip per aque ha entrat 77è amb un temps de 17'44''. Finalment, Arnau Pujols ha debutat en un estatal de cros entrat 90è amb un temps 17'57''.La cursa ha constat de 4.960 metres i ha tingut una participació de. Aquest fet encara magnifica més els resultats obtinguts per cada component de l'equip.El podi per equips ha estat format encapçalat pelamb 56 punts, seguit de l'Avinent Manresa amb 97, i ha completat el podi la formació aragonesaamb 142 punts.