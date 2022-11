Matthias Tass és un dels dos pivots que necessitava el Baxi Manresa

Elcontinua la remodelació que va anunciar el passat divendres i ha incorporat un nou jugador. Poc després del retorn de Frankie Ferrari , el club bagenc ha incorporat el pivot estonià(2,08 metres i 23 anys). Arriba procedent delpolonès on ha fet unes mitjanes de 12,2 punts, 6 rebots i 1,2 assistències. Prèviament es va formar durant quatre anys a la universitat nord-americana de. També és internacional amb el seu país d'origen.Tass destaca per la sevai té fama de ser un bon passador i tenir bona mà en el llançament de tres punts., periodista de DAZN, explica al seu compte de Twitter que "és un cinc jove però amb potencial. Encara està tendre en molts aspectes del joc, però destaca pel seu tacte en les finalitzacions i ha millorat en el seu rendiment defensiu". Solé troba similituds amb, pivot que va jugar al Baxi Manresa la temporada 2020-21. Tass serà el segon jugador estonià de l'equip manresà després de l'efímer pas detambé el curs 2020-21.Un cop confirmat un nou jugador, al Baxi Manresa només li queda incorporarque hauria de tenir el rol de titular per tancar el capítol de fitxatges. Després restarà tancar la sortida de jugadors i decidir el futur d'