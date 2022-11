Partit nefast del Covisa Manresa contra el Ripollet (3-4)

Fitxa tècnica

- Covisa Manresa: Cella, Lavado, Santa, Manu i Iker; Asis, Aaron, Ambros, Terri, Aleix Perez, Lorente i Quim.



- Ripollet: Héctor, Del Barco, Daniel, Luis Garcia i Ponce; Silva, Aviles, Galera, Codina i Unax.



- Àrbitres: Pasamontes i Sotillo



- Gols:: 0-1 Luis Garcia 2, 1-1 Asis 19, 1-2 Del Barco 24, 1-3 Del Barco 35, 2-3 Asis 35, 2-4 Aviles 38, 3-4 Santa 40



- Baixes: Arriero per lesió, Terri per sanció i Gerard per grip a últim moment.



Elha completat un partit nefast davant el, un rival que només havia guanyat un partit abans de la visita a la capital del Bages i que s'ha imposat alamb certa solvència (3-4). La falta d'intensitat dels manresans, ja al primer temps, ha propiciat males vibracions. El Ripollet no ha vingut a desgastar-se amb una defensa a mitja pista. Només començar ha encetat el marcador amb unque ha guanyat una acció a, de falta, ha establert l'empat a poc del descans després d'uns primers vint minuts de baix nivell.El Covisa Manresa hauria d'haver sortit del vestidor a menjar- se el rival i no ho ha fet. Els visitants s'han sentit còmodes en gran part del matx sense disposar de massa rotacions per lesEs podia preveure una reacció local a la represa, pero no ha estat així. Quan semblava que podia haver-hi un cert canvi en la rutina dels locals,ha guanyat una acció ai ha tornat a avançar els visitants. Si no n'hi havia prou amb les males sensacions i el marcador en contra, Lavadoper doble targeta groga, i amb la superioritat els visitants han fet el tercer.Amb el partit molt en contra, els del Pujolet han tancat per una estona el rival a la seva defensa. Asis ha donat vida amb un segon gol dels de casa, però tres minuts després, una gran acció atacant en contracop del Ripolletamb el quart gol. Sense temps,ha fet el tercer davant d'una graderia que, amb molt bon aspecte, no ha merescut tenir aquest final.El Covisa Manresa porta una mala dinàmica i es complica la vida essent hores d'ara a quatre punts del descens.