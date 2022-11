El Grup Via CB Artés s'emporta el derby bagenc contra la Salle S. Gol (78-86)

El CB Vilatorrada perd contra L'Ipsi un partit que ha dominat fins a la mitja part

Els'ha endut la victòria en elde la jornada a la pista de, 78-86, en un partit que ha dominat des del principi i en què ha tingut una màxima avantatge de 24 punts, 36-60, en el tercer quart.Després d'un primer quart d'alternances en el marcador, en els darrers segons d'aquest període i, sobretot, en el segon, el CB Artés hafins a escapar-se de 15 punts al descans.A la tornada, la dinàmica ha continuat essent la mateixa fins que els de la porta dehan ampliat diferències fins arribar als 24 punts. A partir d'aquí, els manresans han premut les dents i poc a poc han anat retallant diferències fins que, a falta de 3 minuts, han arribat a posar-se a 3 punts després d'un triple deEl partit hagués pogut agafar un altre camí si poc desprésno hagués fallat el tir en una nova possessió local que hauria deixat el desavantatge en només 1 punt. En comptes d'això, en el següent atac visitant,clavava un triple que posava la diferència a 6 punts, que ja seria definitiva.Per La Salle, Aguilera ha fet 17 punts,13 i12. Pel CB Artés, Ferran Mas ha fet 21 punts,19 i18.El Grup Via CB Artés es consolida a la part alta de la taula de la, amb 5 victòries i 2 derrotes, mentre que la Salle Manresa S. Gol es queda amb 4 victòries i 3 derrotes.Elha perdut aquest dissabte a la pista delper un clar 76-57, després d'uns pèssims tercer i quart quarts, on només ha anotat 22 punts. El, un 25%, ha estat massa llosa per intentar aconseguir un millor resultat.Els bagencs han començat el, amb un primer quart que ha finalitzat 13-20. Al segon quart, la diferència encara s'ha ampliat fins arribar als 13 punts de distància, 18-31, però a partir d'aquí els locals han començat a anotar i els del Bages s'han quedat estancats, fins al 34-35 amb que s'ha arribat al descans.La tornada de vestidors dels del Bages ha estat. Un triple només començar i gairebé fins a mig quart sense anotar. Aquestaha estat aprofitada pels jugadors de l'Ipsi que han començar ai, tot i alguna tímida reacció visitant, han arribat a una renda màxima de 23 punts que al final del partit ha quedat en 19.Per part bagenca destaquen els 22 punts anotats peri els 11 de Roqueta. El Terra Endins CB Vilatorrada queda amb 3 victòries i 4 derrotes.En la propera jornada el CB Artés rebrà el, la Salle Manresa visitarà l'i el CB Vilatorrada rebrà el