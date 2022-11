El CB Navàs Viscola assalta la pista del líder Pajarraco CB Santfeliuenc (82-87)

Més bàsquet

Després de la dura derrota aen la darrera jornada, els'ha refet, i de quina manera, aquest dissabte aamb una victòria de caràcter, solvència i intel·ligència a la pista del líder en un matx on sempre ha manat en el marcador. Elperdia el seu primer partit de lliga.Els bagencs s'han posar de seguida per davant en el marcador amb un primer parcial per emmarcar que ha finalitzat 19-31. Malgrat que el segon quart ha pogut fer témer per la victòria, amb un parcial de 25-15, el CB Navàs han jugat ambtornant de vestidors i ha sabut administrar l'escassa renda que gaudia fins al 82-87 final.Per part dels navassencs, ha destacatamb 20 punts, 5 rebots, 6 assistències i 5 pilotes recuperades., amb 17 punts,, amb 9 punts i 9 rebots, i, amb 13 punts, han acompanyat Yuste com a jugadors visitants més valorats. Cal destacar també els 20 punts anotats perAmb aquesta victòria, el CB Navàs Víscola torna a tenir registre positiu a l'EBA amb 4 victòries i 3 derrotes. La propera jornada, els navassencs rebran el