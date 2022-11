Una nefasta selecció de tir condemna el Manresa CBF contra l'AB Premià (42-50)

Més bàsquet

El bateig de la pista poliesportiva delamb el nom d'una de les principals precursores del bàsquet a Manresa,, com a acte final de laque ha ostentat la ciutat durant el darrer any, no ha tingut el seu colofó sobre la pista i elha perdut contra l'el seu primer partit de lliga.Unadurant tot l'encontre, amb només un 16% d'encert en els llançaments de 2, i les nombroses, han condemnat les manresanes en un partit que, malgrat tot, han dominat durant els tres primers quarts. Els avantatges que ha anat registrant, però, no han estat mai superiors als 7 punts, amb, i el que era pitjor, molt fràgils.En un partit en que tots dos equips s'han mostrat, tot semblava indicar que el primer que millorés el seu encert s'enduria el matx. I així ha sigut. En l'últim quart, i en una de les moltes etapes en què les locals es quedaven sense anotar, la visitant, que fins llavors ho havia errat tot, he encadenatque han distanciat de forma definitiva les maresmenques en el marcador.En cap moment del partit, ni quan es trobava per davant, el Manresa CBF no ha donat la sensació de solvència per aconseguir la victòria. O, si més no,. Com a mostra, a banda del 16% en tirs de 2, els dos quarts en que s'ha quedat en només 6 punts anotats, el segon i el definitiu.Nomésha salvat els mobles locals, amb 16 punts entre triples i tirs lliures, tot i que en tirs de 2 ha fet un 0 de 5, i, amb 11 punts.Tot i la derrota, el Manresa CBF es manté a la part alta de la, amb només una derrota, igual que el líder, tot i que les manresanes tenen un partit menys disputat.- Resultats i classificació