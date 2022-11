Universitaris amb discapacitat intel·lectual de Colòmbia visiten Ampans

Una delegació d'una vintena persones de la(IUSH) dehan visitat durant aquesta setmana la, en un programa internacional que desenvolupa aquesta universitat, i a través de l'associacióamb qui la fundació del Bages manté una estreta aliança.Un grup de setze universitaris i quatre persones en representació de la IUSH i del programade la, formen el grup que ha vingut a conèixer diversos dels projectes inclusius i comunitaris, en els que treballa Ampans.L'objectiu de l'intercanvi, emmarcat en la iniciativa, és compartir projectes i innovacions implementades a nivell social i cultural en matèria d'inclusió, formació, discapacitat i accessibilitat.L'eix central del projecte és l'avenç en els reptes d'igualtat, competitivitat i educació, a partir del coneixement i detecció de bones pràctiques internacionals que tinguin en compte la inclusió de lesper a la investigació, la formació, la capacitació i l'actualització en l'educació inclusiva i la transformació social.Durant la visita han pogut conèixer diversos centres i serveis deentre els quals, eli el, els diversos centres ocupacionals d'aquesta entitat sense ànim de lucre, com el que porta el mateix nom del Canonge o el de, que també és llar-residència, o el projecte, i han participat activament en projectes com el de l'Abans de Manresa, la delegació acadèmica d'aquesta universitat de Colòmbia, ha passat per, en el rastreig que han fet de les millors pràctiques internacionals des de la visió de les persones amb discapacitat en matèria d' educació inclusiva, transformació social i accessibilitat.La visita també ha contemplat un intercanvi amb el programaque duu a terme la UManresa amb la col·laboració de la fundació Ampans, i amb el suport del BBVA i la Fundació Antigues Caixes Catalanes.