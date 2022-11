Una veu emergent deixa perplex el Voilà!, adjudicant-se el primer Slam Poetry Manresa

Nou poetes van entomar el repte de pujar a l'escenari deldivendres i declamar versos propis mentre el públic, expectant a l'inici i totalment entregat a mida que l'acte guanyava caliu, escoltava, aplaudia, comentava i valorava cada intervenció.Un ampli registre de veus, temàtiques i estils, i les seves particulars posades en escena, van convertir l'hora i mitja llarga de recital en una vetllada amena i emocionant. Unaque ha posat al descobert el valor de joves veus, evidenciant que corren bons temps per la lírica i que aquest format per gaudir-ne té molt bona acollida.La primera ronda d'intervencions va servir per oferir un ampli repertori de propostes i fer la tria, a ulls delescollit a l'atzar entre el públic que omplia la sala, dels quatre participants que passarien a la segona i definitiva ronda. Gerard Espinoza, Elena Sixto, Montse López i Pau Sala van ser les propostes més ben valorades, en una classificació general força ajustada.Finalment, el públic va considerar que Espinoza, un manresà de només setze anys, mereixia ser guanyador d'aquest. En la primera ronda havia apostat per uns versos que dialogaven a cavall del silenci i la paraula. Va tancar les intervencions amb un poema, que jugava amb l'ombra com a llum, que va causar entusiasme i li va servir per endur-se un lot de tres poemaris, el premi reservat al vencedor.La resta de finalistes també van marxar amb un poemari sota el braç, llibres tots ells, cedits per laElha celebrat el seu darrer acte, amb aquesta proposta del col·lectiu, però la poesia seguirà ben viva a casa nostra.