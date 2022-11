Quant cobren els alcaldes del Bages i el Moianès, i els de la resta del país?

Consulta el salari dels alcaldes catalans

Taula amb les retribucions dels alcaldes catalans

Mides similars, sous diferents

Consulta els salaris mínims, mitjans i màxims, per franges de població i en funció de la dedicació

Lasempre ha estat una qüestió controvertida i, mentre alguns sectors reclamen sous elevats en consonància amb la seva responsabilitat, d'altres en defensen de més baixos per acostar-se als estàndards mitjans de la població que representen. Per abordar-ho amb dades, el Ministeri de Política Territorial ofereix xifres anuals per poder comparar els, i aquesta setmana ha publicat les dades referides al 2021. Aquestes es poden consultar al següent mapa, el qual permet filtrar també per aquells que hi tenen, només parcial o sense cap temps determinat -ja sigui perquè es tracta de municipis petits o perquè tenen altres càrrecs a altres institucions d'on perceben la major part de remuneració.Clicant o passant el cursor per cada municipi, apareix tota la informació del salari, el nom i partit de l'alcalde, i el nombre d'habitantsCom es pot comprovar, els municipis ambtendeixen a ser lògicament també aquells amb salaris més elevats per a qui dirigeix l'ajuntament. Així, la retribució més alta és la de l'alcaldessa de, de 100.000 euros, si bé això només ocorre sobre el paper, ja que, segons exposa el web del consistori, d'aquests renuncia anualment a 56.900 euros que són destinats a projectes socials. Encara que sigui formalment, però, es tracta també del segon sou més alt de l'Estat -Barcelona és també la segona ciutat més gran-, només per darrere del de l'alcalde de Madrid,, de 108.517,8 euros.Tornant als municipis catalans, els altres alcaldes amb sous més alts són el de(76.006 euros anuals); el de(73.444,6); el de(71.196); el del(70.750,8); el de(69.252,5); i la de(68.536,8). Entre aquests no s'hi troba la nòmina de l'alcaldessa de la segona ciutat del país, l', ja quenomés cobra com a presidenta de la Diputació de Barcelona, ni tampoc apareix la de l'alcalde de, la quarta ciutat més gran, ja que el sou deés de tan sols 45.480,1 euros.Al Bages i el Moianès, el sou més alt és, lògicament, el de l'alcalde de, amb 61.488 euros per la seva dedicació exclusiva. Darrere seu hi ha l'alcalde, que cobra 42.557 euros, també amb dedicació exclusiva. Al Moianès, l'alcalde que més cobra és el de Calders, Eduard Sánchez, amb 28.158 euros per una dedicació parcial., l'alcalde de, no cobra res del consistori ja que el seu sou el composa la seva responsabilitat a la Diputació de Barcelona com a cap de l'oposició.Ara bé, no tots els consistoris han complert l'obligació de remetre la informació sobre els salaris al Ministeri i, per això, algunes de les xifres que hi apareixen són del 2020. Però és que encarani aquest ni l'anterior any. Majoritàriament, es tracta de petits pobles en què aquests tràmits poden passar-se per alt, però n'hi ha alguns que sorprenen, especialment el de, de 94.012 habitants i que no ha informat de les retribucions de la seva alcaldessa cap dels dos exercicis, com tampoc ho han fet els de(57.217 habitants),(27.974) o(20.156).Ara bé, quants alcaldes tenen dedicació exclusiva per dedicar-se al seu ajuntament? No en són massa, concretament 204 dels 895 que han remès informació algun dels darrers dos anys. N'hi ha més que(o almenys així consta perquè reben la major part del salari d'altres administracions), 256, mentre que, en els altres 435, aquesta és parcial. Com era de suposar, el nivell d'implicació d'un alcalde depèn en bona mesura de la mida del municipi que gestiona, havent-hi molts pobles on la feina la fan al seu temps lliure o només hi destinen una part petita de la jornada laboral.Tot i això, no sempre és així. El municipi més petit amb un alcalde a jornada completa és), de 186 habitants, si bé el salari que n'ingressa és de tan sols 12.396 euros anuals. Així, a l'hora de comparar salaris, cal tenir en compte la mida del municipi i el nivell de dedicació destinada, i per això la següent taula mostra quin és el salari mitjà per a les diferents franges de població i per a cadascuna de les tres dedicacions possibles, així com quins ajuntaments paguen sous més alts i baixos en cada casuística. Se n'exclouen, però, aquells alcaldes amb sous de 0 euros.Això permet detectar diferències notables en les retribucions d'ajuntaments de municipis de magnituds similars. Posant la lupa només en els casos de dedicació exclusiva, l'alcaldessa de la(616 habitants) percep 13.219,2 euros i la de(729 habitants) en rep 22.271,3. També contrasten els 8.558,4 euros per a l'alcalde d'(1.138 habitants) amb els 43,800,3 del de(1.941 habitants), els 16.966,7 euros per a l'alcalde de(5.973 habitants) amb els 63.718,6 euros del d'(6.875 euros), o els 34.562,8 euros de l'alcalde de(35.064 habitants) amb els 60.222,5 euros del d'(40.875 habitants). Tot i això, cal tenir en compte que alcaldes que declaren dedicació exclusiva poden rebre altres remuneracions, com el de, amb sou relativament baix de l'Ajuntament però que és també vicepresident executiu de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.