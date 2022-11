Febre blanc-i-vermella davant el retorn del CE Manresa a la Copa

Elestà vivint aquesta setmana una autènticaamb el retorn del primer equip a la, 36 anys després que quedés eliminat per undeestatal en la seva última participació. El club porta reservadesper a l'enfrontament contra el, però encara se'n poden comprar dissabte a l'estadi en horari de matí i tarda i diumenge abans del partit. Però no només al Bages ha despertat expectació el matx. Fins a dia d'avui,han acreditat 29 professionals de la informació per cobrir el duel.La il·lusió que ha despertat la trajectòria de l'equip i l'enfrontament coper ha arribat al punt que ja s'està acabant de constituir la penya, que estrenarà posada en escena diumenge, i que s'afegirà a l'altra penya ja existent, el. Tot plegat ha portat a la directiva a pintar els seients de la zona de l'estadi on no hi ha butaques.CE Manresa i Pontevedra CF jugaran diumenge a les 12 del matí alen partit únic de la primera eliminatòria de la Copa. Els dos equips arriben al duel amb dues trajectòries totalment oposades a les seves respectives lligues, amb els gallecs que nomésen sis parits de lliga lluny de l'estadi dei que són tercers per la cua, i els del Bages que són els, instal·lats en una confortable quarta posició. Cal tenir en compte, però, que els granes juguen a Primera RFEF, una categoria superior a la dels homes de Ferran Costa.Curiosament, no serà el primer duel entre uns i altres a la Copa. Existeix un antecedent en Copa entre CE Manresa i Pontevedra FC. Va ser l'any 1975 i els gallecs van superar l'eliminatòria amb un gol a la pròrroga després que el partit a l'finalitzés 2-0 i el matx a Pasarón acabés amb el mateix resultat. En total, els blanc-i-vermells han jugatde la Copa al llarg de la seva història.Entre els jugadors del Pontevedra FC cal estar atents al veterà davanter(dorsal 18), que als seus 38 anys ha jugat ali l'de Segona Divisió, equip, aquest últim en que va serde la categoria amb 27 gols, i alde Primera, abans de tornar al Pontevedra on havia començat la seva trajectòria. En total, ha fet, 58 dels quals a Primera. Aquesta temporada, però, només porta 2 gols en onze partits disputats. Juntament amb ell, els màxims golejadors gallecs són(8) i(15), també amb 2 gols cadascun.El club ha llançat unadel pas de l'equip per la Copa. Es pot comprar als establiments col·laboradors habituals i també a l'estadi. El dia de partit l'aparcament per als aficionats serà el del pavelló del