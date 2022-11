El Baxi Manresa anuncia la reconstrucció de la seva plantilla

El president del, i el director esportiu,, han comparegut davant els mitjans de comunicació per parlar de l'actual situació de l'equip bagenc a la. L'anunci més important ha estat l'anunci de laque ara mateix ocupa el darrer lloc de la classificació. Pujol ha anunciat que el Baxi Manresa busca, ha oficialitzat quedeixarà l'equip i ha afegit que altres jugadors, sense dir-ne el nom, també hauran d'abandonar elEl director esportiu del Baxi Manresa espera poder anunciar aviat cares noves. El club manresà ja ha fet la seva part de la feina i ara tot depèn que els jugadors escollits aclareixin la situació amb els seus clubs actuals. Qui arribi ho farà amb gairebé total seguretat d'algun equip europeu ja que en aquests moments els jugadors que juguen la(G-League) prefereixen no moure's a l'espera d'ofertes, ni que siguin temporals, de l'Els motius que expliquen perquè es reforçaran les posicions de base i pivot són per un cantó que la idea inicial quepoguessin ajudar al lloc de base no ha tingut èxit i per l'altra la lesió de llarga durada dei la marxa sorprenent deApart de Lee, de qui Pujol ha lloat la seva professionalitat, més jugadors hauran de deixar la plantilla sense que se n'hagi dit cap nom més. Qui no està descartat que continuï és l'aler txec. La porta de la continuïtat no està tancada per cap part malgrat quetornarà a estar disponible després de les finestres FIBA. El finès s'ha incorporat a la selecció del seu país després de la mort del seu pare.Econòmicament, el pressupost inicial es veurà modificat. Serracanta comenta que "el pressupost és un document viu i la despesa inicial és un punt de partida". El Baxi Manresa treballarà amb rigor per no estirar més el braç que la màniga. El què no suposaria cap despesa seria un hipotètic retorn als seus clubs d'origen dels cedits. També es faran esforços per augmentar els ingressos.