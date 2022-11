El 22 de novembre se celebrarà pròxim plenari del Consell de Ciutat de Manresa

L'acollirà el dimarts 22 de novembre el 16è plenari delde Manresa, el màxim òrgan de participació que impulsa l'. L'acte, obert a tota la ciutadania, començarà a les 7 de la tarda. Per assistir-hi, cal enviar un correu a participacio@ajmanresa.cat o fer la inscripció a través de laL'acte estarà presidit per l'alcalde de Manresa,, i estarà conduït per la regidora de Transparència i Govern Obert,A l'inici del plenari, s'aprovarà l'acta de la sessió anterior del Consell de Ciutat, que va tenir lloc el 9 de desembre del 2021. Seguidament, l'alcalde de Manresa exposarà l'estat del2020-2023 i altres projectes de ciutat. Posteriorment, s'obrirà un torn obert d'intervencions a les persones assistents.El Consell de Ciutat és el màxim òrgan de, amb les funcions d'informació, estudi, debat i assessorament per la determinació de les grans línies de la política municipal que incideixen en el desenvolupament estratègic, econòmic, social, cultural i sostenible de la ciutat.Està format pels membres del ple de la corporació municipal i pels components dels. També està integrat pels representants de les organitzacions socials, sindicals, professionals i empresarials més representatives de la ciutat, nomenades pel Ple a proposta pròpia o de qualsevol consell de participació, i un funcionari municipal que donarà suport i aixecarà acta de la sessió.