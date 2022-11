Sant Fruitós planifica les polítiques locals de joventut per als pròxims quatre anys

L'ha aprovat en el ple d'aquest 10 de novembre el, el document que marcarà les polítiques del consistori, en aquest àmbit, pels quatre anys vinents.Des de l'àrea de joventut, s'ha estat treballant en els darrers temps, seguint les directrius del pla vigent, però ja s'han començat a introduirper fer front a les necessitats que s'han detectat entre els joves, unes iniciatives que ja queden recollides en el nou pla.Alguns dels nous projectes impulsats son per exemple l'ampliació de l'horari d'obertura de l'equipament, la programació estable de propostes setmanals deque s'ofereixen les tardes de divendres a l'equipament, el foment de l', l'impuls del, amb exposicions i concerts musicals o noves iniciatives en l'àmbit d'accés al, el que s'ha materialitzat amb la compra de dos pisos que es facilitaran en règim de lloguer per a joves del poble.El nou pla de joventut aprovat és un document que s'ha treballat deentre el jovent del municipi, l'àrea de joventut i els diferents departaments municipals que tracten temes que afecten els i les joves: cultura, igualtat, educació...Per tal d'elaborar-lo es va iniciar el procés amb unaper determinar els punts forts i febles dels serveis i recursos que s'ofereixen als joves des del consistori. El jovent del municipi ha participat en la seva elaboració a través de diferents trobades presencials, entrevistes personals i una enquesta en línia, el què ha permès detectar els seus interessos i necessitats.En funció de les opinions recollides s'ha treballat en un document global que planifica les actuacions en: Participació sociocultural i benestar psicosocial, i diversitat, inclusió i acompanyament en la transició escola-treball. A partir d'aquests dos eixos el document aprovat assenyala els objectius que es volen aconseguir i alhora es concreten les actuacions necessàries per donar-hi resposta.Aquest nou Pla Local de Joventut marcarà les polítiques que es realitzaran des de l'Ajuntament fins al 2026, un pla que va dirigit al 17% de la població, els 1.500 veïns d'entre 15 i 30 anys que viuen al municipi.