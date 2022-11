Carles Sans portarà l'humor del Tricicle a la Gala Simeó Selga del Rotary

Un making off de la vida del Tricicle

L'actor, membre fundador de la companyia teatral, serà el protagonista de laque elcelebrarà el dissabte 7 de gener del 2023 a les 7 de la tarda. Sans oferirà l'espectacle Per fi sol!, un monòleg que recopila anècdotes i curiositats dels 40 anys del Tricicle.Les entrades es poden adquirir a través de la pàgina web del Teatre Kursaal a un preu de 24 euros. En el decurs de la gala, que enguany retorna a les dates nadalenques, es farà lliurament del guardó de la 21a edició del, que s'adreça a les entitats i associacions del territori que vulguin fer realitat un projecte de caire social.El Rotary Club de Manresa - Bages va apostar el 2019 per donar un nou format ali celebrar la primera edició de la Gala Simeó Selga, que va ser tot un èxit i que per aquest motiu ha tingut continuïtat. La del 2023 serà la quarta edició de la gala, patrocinada per lai amb la col·laboració de diverses empreses del territori, a més de l'Ajuntament de Manresa.Dirigida peri el mateix Carles Sans, Per fi sol! explica els secrets d'una companyia molt estimada que ha fet rècord de públic allà on ha anat. És un espectacle basat en fets reals que farà riure a aquells que vulguin saber més de Tricicle, una companyia que, sens dubte, forma part de la memòria emocional del país.