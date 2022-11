El Palau de la Generalitat acollirà l'acte institucional dels 500 anys de l'estada d'Ignasi de Loiola a Catalunya

Elde Catalunya acollirà aquest dilluns, 14 de novembre, l'acte institucional de commemoració dels 500 anys de l'estada d'a Catalunya. Se celebrarà a partir de les 5 de la tarda al Saló Sant Jordi i serà encapçalat pel president de la Generalitat,. Es tracta de la celebració oficial de l'Any de Commemoració que va ser aprovat pel Govern català el passat mes de desembre amb l'objectiu de destacar, recuperar i divulgar la figura d'Ignasi de Loiola i la seva influència mundial.L'acte comptarà amb una nombrosa representació manresana que estarà encapçalada per l'alcalde de la ciutat,, i membres de la corporació municipal. Hi actuarà l'de l', que interpretarà un fragment de Rapte, espectacle estrenat en la darrera Fira Mediterrània, i l', que oferirà Un home nou, dei lletra deTambé intervindran a l'acte el superior de la Cova de Manresa,, en representació de la Companyia de Jesús, i el director espiritual de la Cova de Manresa,, que glossarà la figura d'Ignasi de Loiola. També hi intervindran la consellera de la Presidència,, i el cardenal arquebisbe de Barcelona,, i hi haurà la projecció d'un vídeo que ressegueix el Camí Ignasià català i que mostra la celebració que aquest 2022 s'està portant a terme a Manresa.