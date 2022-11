El CEDEM de Manresa, guardonat amb dos premis a la fira de l'emprenedoria BizBarcelona

En el marc de la firai el, que se celebra aquesta setmana recinte de Montjuïc de, el(CEDEM) de l', ha estat doblement guardonat. Per una banda, ha rebut el premiper ser una de les 35 entitats amb més casos d'èxit acreditats (8 casos) i major nombre d'empreses cedents (20 empreses) durant el 2021.D'altra banda, també ha rebut el premi del programaper ser una de les entitats més actives en relacions de mentoria (sis relacions) durant aquest 2022, un programa que ofereix acompanyament personalitzat i gratuït al col·lectiu de persones autònomes i Pimes.Els reconeixements es van fer entrega a la 2a tinent d'alcalde, regidora d'Ocupació, Empresa i Coneixement de l'Ajuntament de Manresa,, que va estar acompanyada per la tècnica del servei. Els premis van ser lliurats per la diputada presidenta de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç de la Diputació de Barcelona d'; per la directora del Centre de Reempresa de Catalunya,, i del director d'Autoocupació,Aquests guardons que atorga laestan dirigits a visibilitzar el treball dels Centres Locals de Serveis a les Empreses de la província.En rebre aquests guardons, la regidora Cristina Cruz ha manifestat que "és un reconeixement molt gran per nosaltres i pel nostre equip, i ens anima a continuar treballant de valent per oferir uns bons serveis a les persones emprenedores i empreses que s'apropen al. La clau d'aquests resultats creiem que responen al fet que som un servei proper i sense deixar de banda l'eficiència, ens adaptem al màxim a les necessitats de qui vol emprendre". La regidora d'Ocupació, Empresa i Coneixement ha afegit que "volem fer un agraïment especial a les persones mentores que any darrere any, de forma altruista, col·laboren amb nosaltres per acompanyar projectes emprenedors".