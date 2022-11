L'Ajuntament de Manresa impulsa dos nous serveis gratuïts de canguratge

L'ha posat en marxa aquest mes de novembre dos nous serveis gratuïts deald'i a la. Es tracta de dues accions que s'inclouen en el projecte, que la Regidoria deestà tirant endavant amb l'objectiu de promoure i afavorir la conciliació familiar, laboral i personal, i de contribuir a la democratització i a la coresponsabilitat pública de les cures, així com al seu reconeixement com a dret universal. La voluntat és alliberar temps a les famílies i proporcionar un espai personal de respir a les persones encarregades de les cures d'infants, especialment a les dones, a qui majoritàriament s'ha atribuït el treball de les cures.La iniciativa -que es durà a terme a través del- compta amb el suport del Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, en el marc del programa, finançat pel Pla Corresponsables del Ministeri d'Igualtat. En els propers dies, es presentaran la resta d'accions que formen part del projecte.L'accés al servei de canguratge està adreçat a les persones empadronades a Manresa, amb prioritat per a les situacions familiars més desfavorables. Està pensat per a famílies responsables d', amb un ús limitat de 4 hores setmanals o de 16 hores mensuals per infant., ubicat a la Ludoteca Ludugurus (carrer de la Mel, 5), oferirà el servei de canguratge de dilluns a divendres de 07.30 a 15 h per a infants d'1 a 3 anys en períodes lectius (1 a 12 anys en períodes no lectius) i de 17 a 19.45 h per a infants i adolescents de 5 a 14 anys. Es podrà sol·licitar prèvia reserva, a través de WhatsApp al número de telèfon 663 26 35 59., ubicat a l'espai Lab 0_6 d'UManresa (Avinguda Universitària, 10), oferirà el servei de canguratge de dilluns a divendres, de 16.30 a 20.30 h, per a infants de 3 a 8 anys (*fins a 10 anys en cas de germans/es). Es podrà sol·licitar prèvia reserva, a través del correu electrònic labtarda@umanresa.cat . Les reserves sol·licitades a última hora (fins a 30 minuts abans) s'atendran a través del número de contacte 93 875 96 04.Els serveis es poden reservar amb dues setmanes d'antelació i fins a 24 hores abans que comenci el servei. Hi haurà places reservades per a casos d', que es podran sol·licitar fins a 30 minuts abans del començament de l'activitat per via telefònica.El servei a la zona nord ha iniciat la seva activitat el dijous 10 de novembre i el servei a la zona del Nucli Antic el dia 15 de novembre.