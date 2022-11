L'ACA finalitza treballs de manteniment de lleres al terme de Manresa

L'(ACA) ha finalitzat una actuació de manteniment i conservació de lleres a diversos trams de zones no urbanes del terme municipal de Manresa. Les actuacions s'han fet en tres punts: A la zona del torrent deen la seva desembocadura cap al Cardener, i a la, tant a l'alçada decom a la zona delLes actuacions han consistit en l'de tota la part baixa del torrent de Mas d'en Pla, per evitar que els trossos de canya seca provoquessin obturacions del torrent. També han reperfilat tot el torrent peri tallat alguns arbres que amenaçaven de caure. En el cas de Can Poc Oli i el Xup, s'han eliminatdel costat de la llera, que tinguin perill de caure sobre el curs del riu o sobre el camí.Aquests treballs han estat realitzats directament per l'ACA dins del. L'Agència Catalana de l'Aigua s'encarrega de portar a terme actuacions de manteniment i conservació a les lleres dels cursos fluvials amb l'objectiu de recuperar la funcionalitat hidràulica quan aquesta ha estat pertorbada per motius naturals, com poden ser a conseqüència dels temporals de vent o pluja. Aquestes actuacions s'orienten a afavorir la circulació de l'aigua i evitar o reduir les inundacions quan s'esdevenen episodis de crescudes ordinàries.L'actuació va en la línia que estableix el, un document de planificació a llarg termini que fixa els objectius necessaris per a la millora del riu i unes línies estratègiques a seguir per aconseguir-los. Té com a objectiu conservar i millorar la biodiversitat i la connectivitat ecològica del riu Cardener, millorar l´ús públic de la llera, i donar a conèixer els valors naturals i patrimonials del riu. Centra les seves actuacions entre el pont petit de Sant Joan de Vilatorrada i la zona de Can Poc Oli, bàsicament en el marge esquerre, que és el més proper a la ciutat i el més accessible.