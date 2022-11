El Club del Joc del CAE programa el 2n Torneig de Flamme Rouge

Per segon any consecutiu, eldeorganitzarà el torneig del joc de taula. Aquest joc recrea les curses ciclistes de carretera i està ambientat als anys 30 i 40 del segle passat. Tindrà lloc el proper dijous 17 de novembre a partir de les 9 del vespre al Graner del carrer Sobrerroca de Manresa.Pren el nom del banderí vermell que assenyala el darrer kilòmetre d'una cursa ciclista. El joc permet crear diferents etapes amb perfils ben variats que poden combinar trams plans amb pujades i baixades. Cada jugador disposa de-un rodador i un sprinter- que cal fer avançar utilitzant estratègicament les puntuacions d'unes cartes. En el joc es recreen elements tan propis del ciclisme com avançar més lentament a les pujades o córrer més a les baixades, aprofitar-se de la roda d'altres jugadors o el fet que el corredor que va marcant el ritme de la carrera es cansa més que els altres.El torneig consta de dues partides, corresponents ai els resultats obtinguts per cada jugador s'introduiran en una app vinculada a aquest joc que determinarà el guanyador final.El torneig es farà al(c/ Sobreorraca, 14 de Manresa), en el marc de les. Començarà a les 9 del vespre i per participar-hi es necessari fer la inscripció prèvia a través del web del CAE o d' aquest enllaç . El nombre de places està limitat a 16 participants.Per a l'organització del torneig, el CAE i Club del Joc compten amb la col·laboració de, l'empresa editora del joc, que facilita jocs per als primers classificats. L'activitat forma part del programa de dinamització juvenil i de lleure de Manresa que impulsa el CAE i que compta amb el suport de l'Ajuntament de Manresa i del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.