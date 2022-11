El Covisa Manresa rebrà dissabte un FS Ripollet que ocupa la penúltima posició

El Covisa Manresa amb la Marató

Eltornarà a jugar al, dissabte a les 6 de la tarda contra el, després del pèssim arbitratge sofert a Cerdanyola dissabte passat . Ho farà amb noves expectatives i intentant evitar també errors propis que s'acumulen setmana rere setmana.De no haver-se produït aquestes errades, possiblement el lloc a la classificació actual seria un altre ben diferent. Lapel que fa als seus equips punters i d'aquí que amb pocs punts mes, es milloraria considerablement.El partit d'aquest dissabte amb la visita del Ripollet no permet errors amb un Pujolet on no es poden escapar més punts. A fora costa molt de guanyar-los i el Covisa Manresa s'ha dede forma convincent i sense cometre errades infantils.El Ripollet arriba a la capital del Bages en un moment no massa bo. Ésamb 4 punts, amb només una victòria i un empat després de vuit jornades.Com a visitant va guanyar ai ha perdut a Hospitalet, Calvià i Santa Coloma. Com a local, va empatar ambi va caure derrotat amb Picassent, Natació i Canet.Pel que fa Covisa Manresa, jugarà sense el sancionat, i manté la baixa del porter. Per tant, entraran a la convocatòria dos juvenils. Hores d'ara, els manresans són vuitens amb 12 punts, a només un punt de Penya Esplugues i Picassent i a tres del quart lloc que ocupa Nueva Elda. Per sobre d'aquest amb 16 punts, a quatre dels bagencs, hi ha l'Hospitalet i el Calvià.Durant tota la jornada del dissabte començant al matí, el Pujolet tindrà lloc destinat a, que enguany estarà dedicat a les malalties cardiovascular.Els afeccionats, socis, abonats i simpatitzants que durant dissabte passin pel pavelló, tindran l'oportunitat de fer la seva aportació econòmica. Cal recordar que al llarg de la jornada hi hauran partits de lliga de les diverses formacions base, destacant el que es jugarà a 1/4 de 9 del vespre de categoria cadet entre el Covisa Manresa i el, actuals primer i segon classificat a la lliga de la divisió d'honor.Les persones que cuiden d'aquesta organització faran diversos sortejos en el transcurs el dia. El Covisa Manresa aportarà dues samarretes de joc signades per la totalitat de la plantilla del primer equip.