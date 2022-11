Santpedor congela els tributs i bonificarà l'IBI dels habitatges de lloguer social

Altres temes del ple de novembre

El ple ordinari de novembre de l', reunit dimecres a la Capella de Sant Andreu, ha aprovat lamunicipals per al 2023. El dictamen ha comptat amb els vots a favor d'ERC, Junts Per Santpedor (JxS), Progrés Municipal (PM) i Santpedor en Comú Podem (SECP) i els vots en contra de la CUP.En un moment econòmicament complex, amb una crisi en els subministraments que afecta directament a les economies familiars i de les empreses, elha aprovat no incrementar els tributs i ampliar les bonificacions actuals amb una bonificació del 90% de l'als habitatges destinats a la mediació en el, els habitatges d'inserció i els habitatges de protecció oficial en règim de lloguer, sotmesos a una renda per sota del preu de mercat.L'aprovació de les ordenances fiscals per al 2023 també ha suposat la modificació d'alguns articles per tal d'adaptar-los als nous sistemes digitals i la normativa vigent.L'Ajuntament de Santpedor ha aprovat esmenar l'acord del ple d'octubre sobre la pròrroga del contracte del servei per ali instal·lacions elèctriques dels edificis municipals, per una errada material. El dictamen ha comptat amb els vots a favor d'ERC, JxS i PM, l'abstenció de SECP i els vots en contra de la CUP.Seguint la mateixa línia, el ple de novembre també ha aprovat modificar els contractes de serveis de lesdels edificis municipals i de l'enllumenat públic de Santpedor, sense superar el 20% del preu d'adjudicació tal i com preveuen els plecs dels contractes. Els dictàmens han comptat amb els vots a favor d'ERC i JxS, l'abstenció de PM i SECP i els vots en contra de la CUP.El ple de l'Ajuntament ha aprovat la instal·lació deper a l'ús esportiu habitual, després que el passat mes d'octubre fossin objecte d'un robatori. La modificació del contracte ha comptat amb els vots a favor d'ERC, JxS, PM, SECO i els vots en contra de la CUP. Per tal de poder fer front a aquesta modificació de contracte, el ple de novembre ha aprovat una modificació de crèdit amb càrrec al romanent de tresoreria per valor de prop de 57.000 euros, que ha comptat amb la mateixa orientació de vot que l'anterior dictamen per part de tots els partits.Santpedor ha aprovat per unanimitat elper al període 2022-2026. L'Ajuntament ha impulsat, amb el suport de la Diputació de Barcelona, l'actualització del Pla, que té per objectiu concretar i articular el conjunt d'actuacions destinades a la infància i l'adolescència de Santpedor.El ple de novembre també ha ratificat l'aprovació delde les obres d'ampliació i reforma del, que començaran properament. El dictamen ha comptat amb els vots a favor d'ERC, JxS, PM, SECP i l'abstenció de la CUP.A petició de lade la Generalitat, el ple de l'Ajuntament ha aprovat declarar la caducitat del procediment d'interpretació contractual del servei públici incoar un nou procediment d'interpretació contractual per un canvi administratiu en la tramitació. L'Ajuntament, que ha requerit en nombroses ocasions a l'empresa concessionàriaque aporti l'auditoria econòmica específica del centre de Santpedor i no l'activitat que pugui desenvolupar en altres centres, considera que la documentació presentada no és suficient per donar compliment al plec de clàusules administratives i tècniques que regeixen la concessió del contracte. El dictamen ha comptat amb els vots a favor d'ERC, JxS, PM, SECP i l'abstenció de la CUP.