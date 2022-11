Cardona convoca el setè concurs de postals per il·lustrar l'agenda de Nadal

L'i laconvoquen la setena edició delper escollir els dibuixos que il·lustraran la portada i la contraportada de l'agenda de les festes nadalenques que edita l'ajuntament cardoní.Les propostes presentades han d'estar relacionades amb la celebració del, han de ser en mida A5 (21 cm x 14,8 cm) i en disposició horitzontal. El procediment i les tècniques són lliures i les obres han de ser originals i inèdites. La cartolina per fer el dibuix i el sobre per entregar-lo es poden recollir a la biblioteca municipal. Els participants tenen temps per lliurar els seus dibuixos fins al dia 22 de novembre a la mateixa biblioteca.El concurs tindrà dues categories, una per a nens i nenes de 1r a 3r dei l'altra per a nens i nenes de 4t a 6è de Primària. Les dues obres guanyadores rebran com a premi uncada una per gastar en les dues llibreries de la vila i seran la imatge de l'agenda de Nadal de l'Ajuntament de l'any 2022.El veredicte es comunicarà el dia 29 de novembre i l'entrega dels premis es farà el 9 de desembre, a 2/4 de 8 de la tarda, a la biblioteca.