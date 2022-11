Fem Manresa pren nota de Pontevedra per aplicar un model de pacificació de vehicles a la ciutat

Escoltant la regidora de promoció i portaveu de l'Ajuntament de Pontevedra,, és impossible no sentir sana enveja del que el govern municipal del Bloque ha aconseguit a la capital gallega des que va obtenir l'alcaldia el 1999, pel que fa ade la ciutat aplicant, que han resultat efectives per al benestar de la població i que li han suposat diversos premis internacionals de mobilitat.ha reduït elal centre de la ciutat en un 97% i al total de la nucli urbà en un 53%. També ha reduït lesen un 67%, i des de 2011. "El 1999 entraven 80.000 cotxes fins al centre de la ciutat i el 2015 n'entraven 7.000. Ara encara són menys", ha exemplificat la regidora en l'acte organitzat aquest dijous pera la Casa Lluvià."El trànsit de vehicles no s'arregla" ha emfatitzat Gulias juntament al geògraf especialista en mobilitat sostenible, que també ha participat en l'acte, "si posem més carrils i més aparcaments per als cotxes, la gent agafa més el cotxe fins que tornem a necessitar més carrils i més aparcaments". "És un cercle viciós,", ha sentenciat Navazo.Les preguntes que s'han de fer, segons els ponents, són "qui ha de manar a la ciutat? quina importància té l'espai públic?"."com ho són les escoles o els hospitals", ha assegurat Gulias, que, a l'hora de tancar carrers al trànsit ha assegurat que "sempre hi haurà gent en contra", i per això ha aconsellat "".El govern de Pontevedra va convertirtot el centre històric de la ciutat i va esponjar les calçades per a vehicles a la resta de la trama urbana. "El 1999, Pontevedra era un magatzem de cotxes", ha assegurat la regidora. S'ha eliminat el trànsit de pas i,, també s'ha eliminat el trànsit d'agitació, aquell que només fa recorregut per estacionar. "Tothom pot arribar arreu amb el cotxe i de forma gratuïta", ha explicat, "però no pot aparcar, només estacionar per carregar algú o alguna cosa i sempre tenint en compte que". Per això la majoria de passos de vianants que creuen calçades de cotxe són a l'altura de les voreres.A més, Pontevedra va ser la primera ciutat de l'Estat que va aplicar la limitació a 30km/h, "tot i que ara ja la tenim". "A Pontevedra, els vianants domestiquen els cotxes" ha assegurat. Per això, quan algú li pregunta a l'alcalde de Pontevedra "i ara on aparco el cotxe?" li respon que "".