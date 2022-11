Bacardit sobre la possibilitat de renovar el pacte amb ERC a Manresa: «A Junts no som sectaris»

L'exconseller de la Generalitat i secretari general de Junts,, ha omplert de militants i simpatitzants la seu de, al passeig de la República de, en l'acte de la seva inauguració que ha s'ha celebrat aquest dijous al vespre. Turull ha felicitat l'alcaldable de Junts a Manresa,, pel "seu projecte", mentre que el candidat no ha tancat la porta a renovar eldesprés de les eleccions. "A Junts no som sectaris", ha assegurat.Abans d'analitzar la situació política de Catalunya davant del públic, Turull ha volgut mostrar "tot el meu suport i el del partit" alde la capital del Bages, Ramon Bacardit, a qui ha felicitat pel seu "projecte" i "de suport al teixit associatiu, a l'emprenedoria i a la iniciativa público-privada".Turull ha destacat que Bacardit vol "tornar a situarcom a ciutat de referència en molts àmbits", i sobre la possible renovació del pacte local amb ERC, tenint en compte el divorci a nivell nacional, "tal i com va aprovar el partit", té "plena autonomia" per establir els pactes "que cregui necessaris", centrant-se primer "en aconseguir els, per poder desenvolupar el seu programa polític".Per la seva part, Ramon Bacardit ha assegurat que vol treballar per "un" i que, per això, té un equip per poder fer ", que és el que fa falta a Manresa". L'alcaldable considera que actualment a Manresa "" pels problemes que té amb "l'incivisme i la inseguretat". Cal, segons ha assegurat, que "les entitats tornin a fer propostes, que l'i que entre tots lliguem la maionesa per tenir un futur millor".Sobre les possibilitats de renovar el pacte amb ERC, Bacardit ha assegurat que "Junts no és un partit sectari", i com que s'ha mostrat convençut que "en forma de vots", a partir d'aquí "tota proposta que vagi en la línia d'aquest model és sumable".