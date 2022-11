L'Ajuntament de Sant Fruitós impulsa un concurs infantil de postals de Nadal

L'impulsa, a les portes de les festes nadalenques, el primer. En aquesta iniciativa hi poden participar tots els nens i nenes del municipi, des dels 3 i fins als 12 anys, dibuixant el què és per ells i elles el Nadal.En el concurs s'estableixen quatre categories: cicle infantil, cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior. Cadascuna de les categories tindrà un guanyador o guanyadora i laes compondrà amb els quatre treballs finalistes.Sota el lema El meu Nadal els infants que hi participin poden utilitzarper a fer la seva creació: llapis de colors, collage, aquarel·la... Només es podrà entregar una postal per infant.Per tal d'elaborar la postal, cal fer-ho mitjançant unesque es poden recollir en diferents equipaments municipals a partir d'aquest divendres 11 de novembre. Les famílies les trobaran a la Biblioteca Municipal, a l'Ajuntament, al Nexe Espai Jove i al Museu. Les persones que ho desitgin també poden descarregar-se el full de participació de la web municipal i entregar-lo ens els punts de recollida esmentats.Un cop fet el dibuix s'ha d'entregar en aquests mateixos punts com a màxim fins el dilluns 28 de novembre, dia en què es recolliran totes les propostes presentades i unper acabar decidint quines d'elles seran les que compondran la postal de Nadal de l'Ajuntament que totes les famílies del municipi rebran a les seves cases.En el marc de les festes de Nadal, els guanyadors rebran unper la seva participació en el concurs, que estarà relacionat amb les festes nadalenques al municipi.