L'Ajuntament de Manresa s'il·luminarà de blau pels dies mundials contra la Pneumònia i la Diabetis

Dia Mundial contra la Pneumònia

Dia Mundial de la Diabetis

L'se sumarà enguany a la commemoració deli il·luminarà de color blau la façana de l'edifici consistorial aquest dissabte 12 de novembre, en horari de 17.45 a 22.30 h. Dos dies més tard, el dilluns 14 de novembre, ho tornarà a fer amb motiu delD'aquesta manera, per una banda, el consistori dona suport a la Campanya Mundial de Conscienciació de la Neumònia Pneumolight, un projecte col·laboratiu sense ànim de lucre amb la finalitat d'a tot el món i conscienciar al públic sobre els seus riscos; i per l'altra, l'Ajuntament també fa costat a la petició de l', per conscienciar sobre el control d'aquesta malaltia.La pneumònia, coneguda popularment com a pulmonia, és una malaltia infecciosa que afecta els pulmons en respirar i que està causada per determinats gèrmens (bacteris, virus o fongs) o per la inhalació accidental d'un líquid o una substància química. Les persones amb més risc de patir la malaltia són les majors de seixanta-cinc anys, els malalts crònics i els infants. Aquest últim és un col·lectiu molt vulnerable envers aquesta malaltia, que causa cada any la, esdevenint un greu problema de salut pública.L'any 2009, l'i lavan endegar el(GAPP), és a dir, el Pla d'acció mundial per a la prevenció i control de la pneumònia, amb l'objectiu d'accelerar el control de la malaltia combinant diverses intervencions de protecció, prevenció i tractament de la infecció en infants. Des d'aquell mateix any, la Coalició Mundial contra la Pneumònia Infantil, una xarxa d'organitzacions internacionals, institucions acadèmiques, agències de govern i fundacions, commemora el dia 12 de novembre com a Dia Mundial contra la Pneumònia.La data de celebració del Dia Mundial de la Diabetis, instituït per la Federació Internacional de Diabetis i l'Organització Mundial de la Salut (OMS), commemora l'aniversari del naixement del metge i investigador canadenc, un dels descobridors de la insulina l'any 1922.Educar per protegir el futur és el lema triat per a aquest any, tenint sempre com a eix central la formació i l'educació diabetològica, en ser l'eina clau perquè les persones que conviuen amb la patologia puguin evitar o reduir complicacions futures, i gaudir de bona qualitat de vida. I és que l'educació en diabetis forma part de les cures de la patologia i, per tant, és un dret que s'ha de garantir als pacients mitjançant un sistema sanitari centrat en la cronicitat i de professionals sanitaris formats específicament en diabetis.