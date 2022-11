La Manresa Ignasiana serà present a les XI Jornades Universitàries de Turisme Religiós

Del dilluns 14 al dimecres 16 de novembre, tindrà lloc aluna nova edició de les, que enguany giraran al voltant de la figura de, coincidint amb la celebració de l'Any Ignasià. El seu objectiu és reflexionar sobre la relació entre els pelegrinatges i el turisme a partir d'aquesta commemoració, tot abraçant diferents perspectives com ara la gestió turística, la motivació dels impactes, la figura de Sant Ignasi i la seva influència en aquest àmbit.Les Jornades començaran dilluns 14, a les 9.30 h, a la Sala de la Façana del Monestir de Montserrat, amb la presentació del primer àmbit: L'espiritualitat ignasiana i el pelegrinatge; i la primera ponència, de l'abat, que versarà sobre L'acolliment de pelegrins a Montserrat. L'exemple d'Ignasi. A continuació, a les 11 h,, jesuïta, parlarà sobre El pelegrinatge interior, i tot seguit serà, jesuïta, que impartirà una ponència sobre La irradiació de Manresa en el món. La primera sessió de la tarda anirà a càrrec de la professora, de la Facultat de Turisme de la UdG i especialista en turisme religiós i espiritual: Camins de pelegrinatge i turisme transformador, a les 15h. En acabar, els participants faran una visita a l'exposició Sant Ignasi a Montserrat (1522-2022), a la Sala Selecta de la Biblioteca de Montserrat.Dimarts 15, les Jornades es desplacen fins a, concretament a la Sala Gòtica de la, on es desenvoluparà el segon àmbit: La Manresa Ignasiana. A les 10 h, la professora de la Facultat d'Educació de la UB, pedagoga i pelegrina del camí Ignasiàparlarà del Pelegrinatge Ignasià. A continuació, a les 11 h, taula rodona sobre La Manresa Ignasiana i la importància del Camí Ignasià com a motor de desenvolupament local. Experiències turístiques vinculades al Camí Ignasià a Catalunya i a Euskadi. Estarà moderada per, gerent de la Fundació Turisme i Fires de Manresa i director executiu de. A les 14.30 h, visita al Santuari de la Cova de Manresa, a càrrec de, jesuïta, i a les 15.30 h, visita a laDimecres 16, les Jornades tornen a la Sala de la Façana del Monestir de Montserrat, on tindrà lloc un seminari en línia, de 9 h a 12 h. Es presentaranal voltant de la figura de Sant Ignasi i el pelegrinatge.La inscripció a les XI Jornades Universitàries de Turisme Religiós Viatge interior i viatge al món: Ignasi de Loiola està oberta a tothom i l'assistència és validable per un crèdit de lliure elecció per als alumnes de grau de la