Torna l'Abadal Wine & Gastro Experience: vi i gastronomia a les portes del Nadal

El dissabte 26 de novembre tindrà lloc la sisena edició de l', la proposta del, a, a les portes del, que aquest any ofereix un enfocament més vínic i gastronòmic que mai.Aquesta nova edició ve acompanyada de moltes novetats, entre elles una nova barra de, per a poder degustar en exclusiva algunes de les joies vinícoles del celler (alguna anyada antiga i alguns vins de petites produccions). Pel que fa als tastos i a les experiències gastronòmiques, els visitants podran gaudir de nous maridatges, entre ells el; eli elCom a cloenda de l'Abadal Wine & Gastro Experience, a 2/4 de 9 s'oferirà un. Serà un diàleg a tres veus; una experiència gastronòmica d'autor amb el xefi amb els enòlegs, per gaudir amb els cinc sentits d'una cuina creativa maridada amb alguns dels vins més exclusius del celler i explicades en primera persona.El celler obrirà les seves portes d'11 del matí a 8 del vespre. Durant tota la jornada, els visitants hi podran trobar el ja tradicionaldel celler amb noves propostes de paradistes, gastronòmics i d'artesania; l'amenitzat amb tres noves actuacions musicals en directe; visites al celler, i algunes propostes per als menuts de la casa. També s'oferiran altres tastos i maridatges gastronòmics com Formatges i vi, Artesania i territori, Tòfona i vi, un joc d'intensitats, sabors i aromes, la Bella Itàlia: degustació de platets italians amb vins Abadal, Tinta, Dolç i Vi o Tast Gourmet, o tonalitats de mar i muntanya.