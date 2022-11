Les escoles Bages i Ítaca de Manresa inicien un projecte per enverdir els seus entorns escolars

L', a través de la regidoria de, i lesha posat en marxa una iniciativa conjunta que té l'objectiu d'enverdir amb plantes i arbustos de llarg creixement, que duren tot l'any, als escocells que hi ha davant les escoles d'aquests dos centres educatius.L'actual contracte deva excloure l'ús d'herbicides i promou l'enverdiment dels escocells de la ciutat. Alguns dels punts més destacats sóni el control de plagues del mateix arbrat, aportar verdor i diversitat de colors als carrers de la ciutat, i millorar les condicions del sòl, ja que la presència de plantes descompacta la terra, augmenta la infiltració d'aigua de pluja i aporta matèria orgànica, que al seu torn, aporta retenció d'humitat i adob a l'arbrat. Davant d'un escenari de secades i grans calorades més fortes i freqüents, cal provar com aquests canvis poden ajuden la supervivència de l'arbrat.Després de gairebé dos anys d'aplicar els canvis de gestió, s'ha constatat que en alguns escocells, quan la terra estava molt compactada, no hi ha crescut res, mentre que en altres, hi han crescut plantes anuals, de creixement ràpid, que poden acabar generant alguna molèstia quan s'assequen i s'han de segar. Per això, s'inicia aquesta prova, per aportar, de creixement lent i limitat, que aportin tots els beneficis al llarg de l'any, i redueixin les molèsties. Si la prova funciona adequadament, s'estendrà a més carrers de la ciutat.A banda de la plantació als escocells, l'Ajuntament promourà la implicació per part dels, i facilitarà les plantes a les escoles perquè facin un planter, les puguin fer créixer i es vagin multiplicant. D'aquesta manera podran reposar les possibles baixes que hi hagi de les que s'han plantat als escocells.L'objectiu d'aquesta iniciativa és que l'alumnat s'ocupi tant de les plantes seves com de les que hi ha a l'espai públic. La proposta pretén fomentar la corresponsabilitat dels joves en lai contribuir a educar l'alumnat en nocions bàsiques d'i en la importància de les zones verdes en els espais urbans, pel seu valor ecològic i social.En total, l'Ajuntament preveu plantar a l'entorn de l'Escola Bages una vuitantena de plantes i arbustos de les espècies Satureja montana () i Carex testacea a 13 escocells situats al carrer Rosselló. A l'Escola Ítaca, es preveu plantar unes 250 unitats de les mateixes espècies a 42 escocells situats als carrers Pilar Bertran Vallès i Gaudí.L'inici d'aquest projecte col·laboratiu ha arrencat a l'Escola Bages amb la presència del regidor de Ciutat Verda de l'Ajuntament de Manresa,. El regidor ha explicat que "comencem aquest projecte amb els entorns escolars, perquè són prioritaris, però és una iniciativa que si funciona es vol fer créixer a tota la ciutat" i ha afegit que aquesta acció va en la línia de les demandes de la proposició aprovada en el ple municipal del setembre passat per convertir els entorns escolars en àrees de protecció de la salut de la infància i que aposta, entre altres accions, per revegetar els patis escolars amb arbrat i plantes que proporcionin ombra, frescor i color a aquests espais per tal que millorin la qualitat de l'aire i esmorteeixin el soroll.