Una pilota a favor de la infància en situació de vulnerabilitat

Aquest dissabte, un equip de voluntaris dees trobarà al(polígon Els Trullols Parc) de Manresa, recollint material esportiu, concretament pilotes. Tot aquell qui s'acosti a la establiment de 10 del matí a 9 del vespre podrà fer un donatiu d'una pilota a favor de laAmb aquesta acció, la Creu Roja dona el tret de sortida, un any més, a les activitats i accions de la seva. Amb la finalitat de reforçar el missatge de la importància i el dret dels infants al joc, així com d'assegurar que totes les famílies en situació de vulnerabilitat social de Manresa i els municipis pròxims, puguin tenir una joguina nova per Nadal.Amb aquesta acció Creu Roja a Manresa pretén sensibilitzar i visibilitzar les dificultats a les quals s'enfronten les famílies ambi en situació de dificultat o exclusió social.